Děti z prvního stupně se na začátku listopadu do škol nemusí vrátit, připustil Prymula

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu připustil, že se první stupeň nevrátí 2. listopadu do škol, jak sliboval. Má podle něj prioritu, ale záležet bude na dalším vývoji epidemie covidu-19. Po jednání vlády uvedl, že by se mohly do škol vrátit nejdříve třeba jen žáci prvních a druhých tříd.

