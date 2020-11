K zásadnějšímu rozvolňování je možné přistoupit v prvním prosincovém týdnu, myslí si Prymula

Tím, co Čechy podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tíží nejvíc, jsou zavřené školy. Prvňáci a druháci se vrací do škol od středy 18. listopadu. Kdy je budou následovat starší spolužáci, ale zatím jasné není. Třeba středoškoláci už se podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly do lavic před koncem roku nevrátí.

