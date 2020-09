Petříček: Rakousko v pondělí zařadí Prahu kvůli koronaviru na seznam rizikových oblastí

Rakousko zařadí Prahu na seznam rizikových oblastí. Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Může za to zvýšený počet nakažených koronavirem v metropoli. Podle Petříčka by mělo opatření platit od pondělí.

