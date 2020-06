Pravicová opozice a SPD si od vlády vyžádaly plány proti případné druhé vlně epidemie koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví má do konce července zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. Do konce září má aktualizovat typový pandemický plán a v případě druhé vlny epidemie koronaviru podle něj postupovat. Ve sněmovně to prosadila pravicová opozice s pomocí SPD. Zároveň si od vlády vyžádala jednou za tři měsíce informaci, jaká opatření kabinet připravuje.

Praha 14:07 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít