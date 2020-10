Bartoš: První vlnu zvládli lidé sami. Když jim teď plivete do tváře, nečekejte, že budou poslouchat

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) věří, že vláda postupuje správně, a to navzdory skandálu a očekávané rezignaci ministra zdravotnictví. „Bude spoustu času řešit důvěru vládě, ale až bude aktuální situace za námi,“ ujišťuje. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ale kabinetu vyčítá přístup kázání vody a pití vína. Vondráček a Bartoš spolu diskutovali v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Praha 16:31 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Podle šéfa sněmovny Vondráčka teď není vhodná doba na velké politické změny: „Scházíme se v nouzovém stavu a ve stavu legislativní nouze a za takové situace se nemůže přepřahat. Proto je pro nás teď praktičtější, aby pokračoval i pan Faltýnek jako předseda našeho poslaneckého klubu.“

Jaroslav Faltýnek, dosavadní první místopředseda hnutí ANO, se účastnil minulý týden schůzky, na níž byl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) zachycen, jak vychází ze zavřené restaurace, která měla fungovat pouze formou výdejního okénka, a bez roušky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho v pátek vyzval k rezignaci a přinesl prezidentovi jméno jeho nástupce.

‚Ne důvěra ve vládu, ale v opatření‘

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš nepovažuje teď důvěru vládě za otázku politickou. „Je to důvěra občanů v jednotlivá opatření a v to, že jejich dodržováním se situace v horizontu dvou, tří týdnů výrazně zlepší.“

„Plná obnova důvěry skrze jednotlivá vystoupení vládních činitelů asi nepřijde. Možná je čas, aby vystupovali nepolitici a informace se dostávali k lidem přes odborníky, epidemiology, kteří nemají pošramocený kredit bagatelními výroky v období prázdnin.“

Vondráček ale tvrdí, že rozumní lidé opatření dodržují. „Dokonce jsou vidět i roušky na ulicích, ačkoliv to není povinné. I dat je dostatek, možná zpětně viděno mělo být víc času věnováno podrobnému vysvětlování a setkávání, a to hlavně s opozicí, protože se z toho stala politika.“

„Data jsou často vykládána různě,“ pokračuje předseda sněmovny. „Nevím o tom, že by se něco zásadně špatně udělalo, rezervy jsou ve vysvětlování. V ostatních zemích jsou také rekordní čísla a stoupají, na počet obyvatel to začíná být velice podobné, jen z nějakých důvodů máme náskok 14 dnů.“

Kážou vodu, pijí víno

Bartoš namítá, že vláda dlouhodobě káže vodu, ale pije víno. „Premiér vyzve, ať lidé nejezdí do zahraniční, a letí na Krétu. Před volbami mají politici respirátory, jen když je zabírají kamery, i když je ve studiu nemuseli mít. Příkladů, kdy někdo porušuje vlastní nařízení nebo nejde příkladem, je celá řada.“

„Když tvrdíte jeden den něco, druhý den něco jiného, nedokážete vyhlásit opatření najednou a pořádně, tak důvěra lidí klesá. Ještě je to z druhé strany živeno internetovými servery, které šíří různé konspirační teorie a fake news. Otevřenost, pravdomluvnost a vlastní příklad jsou základ.“

Vondráček je však přesvědčen, že kdyby byl v této situaci sám Ivan Bartoš, postupoval by stejně. „Protože vláda znovu nechce vypnout stát. Dělejme jen to, co je maximálně možné, nic navíc, protože virus zkrátka nevypneme,“ shrnuje místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovny.

„Když se daří, tak se premiér buší do prsou, jak on všechno zařídil. Když se nedaří potom, co vláda úmyslně zdržela data před volbami, tak se vina hází na lidi. A to mi přijde sprosté. První vlnu zvládli lidi, když byli zodpovědní a šili roušky, když je vláda nedodala. Když jim teď plivnete do tváře, nečekejte, že vás budou dvakrát poslouchat,“ konstatuje šéf Pirátů Ivan Bartoš.

