Babiš si šetřil síly na druhé kolo, aby byl pro voliče neokoukaný, vysvětluje politolog Pink

Kampaň před druhým kolem bude proto podle Pinka tvrdá. „Obecné pravidlo zní, že pokud do druhého kola postoupí dva víceméně navzájem se polarizující kandidáti a soutěž je plus minus vyrovnaná, tak to nahrává vyšší volební účasti,“ vyvozuje politolog.

„Kdyby naopak ve druhém kole byli Petr Pavel s Danuší Nerudovou, tak by ve druhém kole byla volební účast výrazně nižší. Teď se ale dá předpokládat, že by účast mohla být stejně vysoká jako v prvním kole,“ odhaduje Pink.

Na rozdíl od senátních voleb se druhé kolo těch prezidentských koná až po dvou týdnech.

„Kdo volby sledoval doteď, ten se jimi bude zabývat i dál,“ uklidňuje Pink obavy z toho, že část voličů na druhé kolo zapomene. „Záleží, jak se zachovají voliči kandidátů, kteří nepostoupili. I když mimo Danuši Nerudovou a Pavla Fischera jich není tolik.“

Tříkolová volba

Některá média před prvním kolem rozdělila devět, později osm uchazečů o Hrad do dvou skupin: do první trojice favoritů patřili na základě dlouhodobých trendů v průzkumech Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová.

Ostatních šest kandidátů tvořilo druhou skupinu, která byla někdy zvána do debat bez první trojice.

„Původní myšlenka prezidentských voleb nebo obecně dvoukolového systému je, že do prvního kola mají přístup všichni a všichni mají stejné možnosti. A teprve první kolo rozhoduje o užší volbě,“ připomíná Pink a dodává:

„Média ale z toho udělala tříkolovou volbu, první kolo bylo bez voličů, jenom na základě průzkumů. Kandidáti byli rozdělí na ty nejúspěšnější a šest méně úspěšných. Prostor, který dostali, byl disproporční.“

Mezi tím, jak volila velká města a jejich okolí a jak vzdálenější obce, jsou rozdíly, upozorňuje Pink.

„Když si kolem krajského města, především Prahy a Brna uděláme kružnici o 40 minutách dojíždění, tak to jsou metropolitní území. Tam výrazně dominoval Petr Pavel. Naopak když se podíváme na periferní, více periferní a nejvíce periferní oblasti, tak tam dominoval Andrej Babiš,“ shrnuje hlavní rozdíly politolog.

