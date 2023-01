Babiš s Jezulátkem cílí na voliče Fischera, Pavel na mladé hraním videoher na Twitchi, tvrdí expertka

Před druhým kolem se mění charakter kampaně, rétorika je vyhrocenější a významnou roli sehrávají také sociální sítě. Oproti předchozím letům se objevuje větší profesionalizace politického marketingu. Klíčem k úspěchu je dobrá strategie a perfektní management, říká analytička Institutu politického marketingu Alžběta Králová v pořadu Jak to vidí. „Už není čas měnit strategii, každá chyba se rychle projeví,“ zdůrazňuje. Praha 19:47 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V druhém kole prezidentských voleb využívají oba kandidáti různý styl politické kampaně (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kampaň v druhém kole je specifická. „Celé to druhé kolo je vlastně takové mobilizační, aby znovu přišli voliči, kteří vás volili v tom prvním kole a nejlépe ještě i další," říká analytička Králová.



„Nemáte čas vyladit nebo vychytat věci, které jste doteď nesladili, takže tam není moc prostor pro chyby a jakékoliv zaváhání a každá chyba se rychle projeví. Kandidáti musí napnout veškeré síly a všechno se musí zrychlit."

Petr Pavel má podporu mezi neúspěšnými kandidáty. „Ladí noty s Danuší Nerudovou, Pavlem Fischerem a dalšími kandidáty, kteří ho podpořili. Nerudová polkla prohru a okamžitě nasadila profesionální tvář. To je krásným důkazem toho, že česká společnost v určitém směru spěje,“ upozorňuje Králová s tím, že tak masivní podpora je v prezidentských volbách novinkou.

U Babiše i Pavla kandidátů lze také před druhým kolem voleb pozorovat odlišný styl mluvy.

„Rétorika Andreje Babiše je spíše ostrá, útočná. Snaží se vykreslit Petra Pavla jako někoho, kdo by nám sem vlastně zatáhl válku. Babiš ten souboj staví jako válka versus mír, smrt versus život."

„Petr Pavel to zase staví na tom, že on sem navrátí řád a klid, že je proti chaosu, vykresluje Andreje Babiše jako někoho, kdo je chaotický,“ komentuje Králová.

Dalším rozdílem je to, že zatímco Babiš se snaží voliče spíše demobilizovat, Pavel naopak usiluje o aktivizaci voličstva.

„Babiš na své tiskové konferenci spíše útočil na Pavlovu minulost. Chce sázet na to, že by řada voličů od Danuše Nerudové či Pavla Fischera mohla mít nějaký morální problém s jeho komunistickou minulostí,“ přibližuje analytička.

Rozdíl v kampani se podle ní projevuje i v tom, na jaké voliče kandidáti cílí. „Ukazuje se, že Andrej Babiš cílí i na voliče Pavla Fischera, protože se snažil k tomu využít návštěvu kostela. Začal s sebou nosit Jezulátko, stál ve frontě na české klenoty.“

Sociální sítě jsou nutnost

Andrej Babiš i Petr Pavel jsou aktivní na sociálních sítích. Letošní kampaň se objevila na Instagramu, TikToku a kandidáti hledají i nové formáty. Na nich kandidáti odhalují své soukromí a rodinný život.

Zatímco Babiš je nejaktivnější na tradičním Facebooku, Pavel zařadil do své kampaně i platformy, které předtím nevyužíval, jako jsou BeReal či Twitch, kde hrál videohru.

„Kandidáti se objevují také v různých podcastech a ve videích youtuberů. Dochází k zapojování různých influencerů, kteří do kampaně zasahují,“ popisuje Králová.

Porovnání se zahraničím

Politické kampaně se stále více profesionalizují podle vzorů se zahraničí. „Pavel si svou politickou značku buduje již od jara roku 2020, více se dbá na načasování kampaní. Vidíme méně zásadních strategických chyb,“ míní Králová.

Využívají se sociologická a demografická data, fundraising či kontaktní kampaně.

Stále zde ale existují velké rozdíly oproti zahraničí, například vůči Spojeným státům. Zatím ale chybí kampaň od dveří ke dveřím, poukazuje Králová:

„Dobrovolníci klepou na dveře nebo zvoní a dávají lidem letáčky. Někdy chodí i samotný kandidát, což je v Americe velmi běžná praxe a kampaň je na tom postavena. Zároveň se tak dají zjistit data o daných voličích.“

To, že se tento typ politické strategie v Česku nevyužívá, může mít podle Králové kořeny ve skepsi Čechů vůči sběru osobních dat.

„My máme velmi striktní GDPR zákon o ochraně osobních údajů, než je to ve Spojených státech. My i z hlediska rozdílné politické mentality, kultury a naší komunistické historie si střežíme náš osobní prostor. Jsme na to více obezřetní,“ uzavírá expertka.

