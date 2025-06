Druhý repatriační let dopravil do Prahy více než 80 Čechů, potvrdila Černochová

Druhý repatriační let v neděli po půlnoci dopravil do Prahy dalších více než 80 českých občanů, kteří se rozhodli opustit Izrael poté, co 13. června začala vzdušná válka mezi ním a Íránem. Potvrdila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

