První družstevní byty v Brně vzniknou nejdříve za pět let. Výstavbu komplikuje výkup pozemků

První nové družstevní byty pro mladé v Brně budou hotové za pět let. Počítá s tím aktuální plán magistrátu. Tři sta padesát nových bytů město plánuje v Novém Lískovci na Kamenném vrchu. Vedení města začalo hledat firmu, která domy naprojektuje. Brno 22:16 11. září 2020

Stavba nových bytů v Novém Lískovci začne nejdřív v roce 2023. Jde o velký projekt za jednu a tři čtvrtě miliardy korun. Hotovo má být v roce 2025. V Novém Lískovci vznikne v první etapě družstevní bydlení.

Úvěr si budou brát nová družstva, město se za ně zaručí u banky, což by jim mělo zajistit výhodnější podmínky. Současně s tím magistrát chystá pro družstevní bydlení další lokality.

„Zároveň bude probíhat výstavba ve vnitrobloku na Francouzské, kde by měla být stovka bytů družstevního bydlení. A výstavba v Holáskách v lokalitě V Aleji, kde by bylo padesát bytů,“ připomíná náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

O rok později by měla následovat výstavba v Přízřenicích s tři sta padesáti byty a v bývalém Dřevopodniku v centru města se stovkou bytů. V seznamu lokalit pro družstevní bydlení je i lokalita Na Kaménkách v Černovicích. Tam plánovaných tisíc bytů ale nemůže vzniknout v blízké době, a to i proto, že kvůli novým domům bude nutné výrazně posílit kanalizační síť a to může stát i miliardy korun.

Problémy s pozemky

Podle Jiřího Olivy má magistrát zhruba pět set zájemců o družstevní byty. Před dvěma roky se do projektu přihlásilo asi sedm set uchazečů.

Magistrát nakonec počty zájemců znovu zrevidoval, někteří z programu odstoupili sami, protože nechtěli dál čekat. Vedení města lidem družstevní bydlení slíbilo před volbami v roce 2018. Zájemci pak dlouho nevěděli, zda s nimi město vůbec počítá.

Výstavbu v Novém Lískovci blokoval jeden pás pozemků, který nepatřil městu, ale soukromé firmě. Pruh parcel koupila společnost Impera, jak dříve upozornil Deník N.

Město se pokoušelo s Imperou dohodnout směnu za pozemky v Líšni. Vedení této městské části ale dlouhodobě další výstavbu ve vybrané lokalitě odmítá.

Město by tedy mělo firmě postoupit několik pozemků na nároží Pekařské a Anenské ulice v centru města, kde má vzniknout několikapatrový víceúčelový dům. Nyní je to prázdné místo, kde dřív stávala socha čápa. O směně pozemků by zastupitelé měli rozhodnout do konce roku.