Družstvo Svatopluk z H-Systemu dostane od středočeského kraje peníze na právníky. Sdružení Maják to pobouřilo

Středočeský kraj se rozhodl dotací 750 000 korun podpořit bytové družstvo Svatopluk, které sdružuje bývalé klienty H-Systemu bydlící v Horoměřicích u Prahy. Peníze by měly být použity na průběžné placení soudních poplatků, posudků a právní pomoci. Rozhodnutí pobouřilo sdružení Maják, které zastupuje zbylé rodiny, které domy nedostavovaly a nyní se snaží získat část peněz zpět. Praha 20:31 27. srpna 2018

Svatopluk původně žádal o 900 000 korun, kraj jeho požadavek snížil. Rozhodnutím zastupitelů pobouřilo sdružení Maják, které zastupuje jinou část klientů H-Systemu.

Svatopluk měl podle verdiktu Nejvyššího soudu (NS) zveřejněného 24. července do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Obyvatelé domů vystěhování odmítají. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Ústavní soud 21. srpna odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování až do doby, než soud kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá.

Kraj poskytnutí dotace zdůvodňuje tím, že vystěhování rodin by mohlo způsobit špatnou sociální situaci. Družstvu Svatopluk chce pomoci také proto, že hrozba vystěhování se týká mimo jiné lidí, kteří jsou v důchodovém věku a na nové bydlení by nebyli schopni si vydělat.

Podle družstva Svatopluk jde o první konkrétní pomoc za uplynulých 20 let. Dotaci bude družstvo čerpat vždy jednou měsíčně po kontrole předložených dokumentů.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) již dříve uvedla, že při jednání s členy družstva se jako nejdůležitější ukázala právě podpora v rovině právní ochrany, tedy řešení plateb za soudní poplatky či úhrada znaleckých posudků. Proto kraj přistoupil k udělení účelové dotace.

Rozhodnutí pobouřilo sdružení Maják

Sdružení Maják je podle prohlášení zaslaného ČTK pondělním rozhodnutím zastupitelů a hejtmanky pobouřeno a šokováno. Uvedlo, že rovněž žádalo o investiční účelovou dotaci na právní služby.

„Zvýhodněno je tedy 60 bydlících rodin oproti téměř tisícovce nebydlících. Nebyl vůbec brán zřetel, že družstvo Svatopluk po dobu 20 let jedná protiprávně a domy a pozemky obsadilo v rozporu se zákonem. Sdružení Maják se naopak po celou dobu snaží dohledat prostředky, které z firmy H-Systém byly vytunelovány a tím pracují ve prospěch všech klientů," stojí v prohlášení. Tito klienti H-Systemu se v minulosti nepokusili dostavět byty, ale chtějí získat zpět část peněz vložených do H-Systemu prostřednictvím prodeje majetku zkrachovalé společnosti v konkurzu.

Zastupitelé za STAN navrhli, aby kraj neposkytoval finanční pomoc, ale aby Svatopluku zajistil přímo právní pomoc. Podle vedení kraje je ale takový postup protiprávní. Zastupitelé za KSČM navrhovali poskytnout dotaci také obětem kauzy OKD na Kladensku. Ani jeden z návrhů zastupitelé neschválili.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.