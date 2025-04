Duben je měsíc zápisů do základních škol. Zájem je na některých místech obrovský, pak rozhoduje spádovost

V České republice začaly zápisy do prvních tříd základních škol, které potrvají až do konce dubna. Podle odhadů ministerstva školství se letos k zápisům přihlásí více než 147 tisíc dětí. Každá škola si konkrétní termín v tomto období volí sama. Zatímco někde si budoucí prvňáci na zápis počkají, třeba v Sušici už ho někteří mají za sebou. Praha 12:04 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti se nezapomněly pořádně vymódit na velký den (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letos v září mají do první třídy nastoupit děti, které se narodily od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Zápisy se kromě nich týkají také sedmiletých a starších dětí, které měly odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech můžou rodiče zapsat i dítě mladší, které pak do školy nastoupí v pěti letech.

Při zápisu zde děti poznávají barvy, geometrické tvary, orientaci ve směrech. Poté kreslí postavu a předvedou výslovnost. Právě ta bývá dle slov místních učitelek ze Sušice u dětí největším problémem – částečně třeba kvůli nedostatku logopedů. Přitom to, aby žák v první třídě dobře mluvil, je naprosto zásadní.

Obrovský zájem uchazečů

Na základní škole v Lerchově ulici rodiče dlouhodobě využívají pro zápis rezervační systém. „Už loni nepřišel nikdo, kdo by se předem nezaregistroval. Administrativa v tomto případě probíhá v klidu doma, sem už rodiče přijdou s vyplněnou přihláškou a ve škole se tím pádem můžeme více věnovat samotnému dítěti,“ pochvaluje si ředitel školy Čestmír Kříž.

O zápis do této školy je obrovský zájem. „Připravili jsme tři třídy a v tuto chvíli máme přihlášeno už 107 dětí. Pro případ převisu uchazečů máme nastavena kritéria, na základě kterých žáky přijímáme. Jediným problémem, který zůstává a který zatím stát neřeší, je fakt, že rodiče mohou dítě přihlásit na více škol. My tedy do poslední chvíle nebudeme vědět, kolik žáků skutečně nastoupí,“ doplňuje Kříž

V Sušici se nachází dvě základní školy, jež dohromady otevřou pět prvních tříd. Pokud je počet přihlášek vyšší než kapacita, rozhoduje v první řadě spádovost. Jedním z dalších kritérií je třeba starší sourozenec ve stejné škole.

Ne všude je přetlak

Zatímco v některých oblastech je velký zájem, například v Brzkově na Jihlavsku letos nebyl zápis nijak výjimečný.

Na první možný termín zápisu se zde sešlo jen několik dětí. Učitelka Jana Jonášová provázela malou Terezku, která přišla k zápisu. Šestiletá dívka měla před sebou několik úkolů, jako poznat barvy, seřadit kostky podle velikosti nebo napsat slovo podle předlohy.

Zápis sledovali i rodiče její rodiče. „No, jsem dost naměkko,“ řekla maminka Lenka, která si nemohla nevšimnout, jak rychle její dítě roste. „Přijde mi, že to bylo před chvilkou, co jsme přijeli z porodnice,“ pokračuje Lenka.

Rodina žije v Brzkově a nad jinou školu v okolí nikdy nepřemýšlela. „Nemusí nikam dojíždět. Přijde mi, že škola je tady super. Je tady menší kolektiv a myslím si, že i pro děti je to lepší, mají lepší individuální přístup,“ dodala Lenka.

Zápis do malé brzkovské školy přilákal pouze tři děti, což není na málotřídku nijak neobvyklé. „Máme ročníky s jedním žákem, ale teď se těšíme na silnější ročníky v budoucích letech, kdy budeme mít třeba i třináct prvňáčků,“ uvedla ředitelka Šárka Stejskalová.

Zatímco v Brzkově zůstává počet dětí v prvních třídách stabilní, v jiných oblastech republiky se mohou setkat s mnohem vyššími čísly.

Počty dětí na základních školách se rok od roku mění a trend, který ukazuje na rostoucí počet žáků v některých regionech, odráží i širší demografické změny.

Podle odhadů ministerstva školství by letos k zápisu mohlo přijít asi 147 500 dětí. Přesné číslo ale zveřejní až koncem května.

Část rodičů bude žádat pro své děti o odklad povinné školní docházky – v září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit asi 120 000 žáků, odhaduje ministerstvo. Loni přišlo k zápisům celkem 167 000 dětí. Do prvních tříd jich pak nastoupilo zhruba 118 000.