Duben byl podle Klementina studenější než je v posledních letech obvyklé. V průměru bylo 9,4 stupně

Letošní duben byl v pražském Klementinu studenější, než bylo obvyklé v posledních třiceti letech. Průměrná měsíční teplota dosáhla 9,4 stupně, což je o 2,1 stupně méně, než činí normál z let 1991 až 2020. V historických tabulkách od roku 1775, kam klementinské záznamy sahají, se duben zařadil do poloviny žebříčku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém informačním webu. Loňský duben byl v průměru ještě o jeden stupeň chladnější.

Praha 13:22 7. května 2022