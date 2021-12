Jasany v rezervaci Dubno likviduje mikroskopická houba. Stromy usychají a musí se kácet

„Můžeme tady ten. Pošleme ho do té mezery mezi duby,“ řekl dřevař David Minka, který právě stojí u jednoho z jasanů. Strom je označen značkou a chystá ho pokácet. „Určitě vás ale teď vykážu do ústupové zóny, kde budete v bezpečí.“

Trvalo to jen pár minut a strom už leží na zemi. „Špička stromu se zavěsila o stojící dub. Zlomila se a vrátila se zpět k pařezu. Takže je to velice nebezpečné. Jakmile se strom vychýlí do směru pádu, tak je zapotřebí vzít nohy na ramena a utéct do bezpečí.“

Dalším nebezpečím je zmiňovaná nestabilita jasanů napadených mikroskopickou houbou. Při pádu káceného stromu tak hrozí, že stromů může spadnout i několik najednou. „Je to tak. Stačí jen jedna větev, která se zavěsí o okolní jasan a může ho vyvrátit s sebou. A to je nebezpečné hlavně u silnice.“

K zemi půjde 400 stromů

Zatím je tady dřevař David Minka sám, ale postupně přibydou další pracovníci firmy, která má kácení jasanů v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice na starosti. A to proto, aby se zabránilo neočekávanému pádu stromů na silnici popřípadě lesní cestu.

„V první etapě dřevař pokácí stromy, které zvládne sám bez pomoci techniky. A dál potom bude za pomoci traktoru přetahovat stromy do porostu a také přes silnici s pomocí městské policie,“ vysvětlil revírník státního podniku Lesy České republiky Michale Hála.

Celkem tady půjde k zemi asi 400 stromů, dohromady 500 kubíků dřeva. „Ano, to je předpoklad. Myslím, že se budeme v těchto číslech pohybovat.“

Lidé by tak měli být při vstupu do lesa v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice na Náchodsku velice opatrní. Důležité je respektovat pokyny lesních pracovníků a případné zákazové značky.