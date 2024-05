Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL bude v následujících dnech jednat se zástupci pojišťoven. Hlavními tématy mají být nejen pojistky pro zemědělce, ale i státní podpora pojištění. Letošní dubnové mrazy poničily nejvíc ovocné sady a vinice, výjimkou nejsou ale ani další plodiny. V Klapém na Litoměřicku mráz spálil také část makových polí. Klapý (Litoměřicko) 15:32 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agronom Jiří Vaněk ukazuje na poškozené makové pole | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady ta část u těch stromů je původní, to další je dosévané, protože to zmrzlo,“ ukazuje na makové pole agronom Jiří Vaněk ze zemědělského družstva v Klapém. Mák stejně jako ovoce na polích poškodily dubnové mrazy.

Dubnové mrazy poškodily na Litoměřicku nejen úrodu v sadech a vinicích, ale i na makových polích

„Je jednom poli pomrzlo 16 procent, na jednom menším poli o výměře 11 hektarů je ale poškozeno 90 procent,“ vypočítává ředitel družstva Otakar Šašek.

Mák tady pěstují celkem na 64 hektarech a už mají sečtené první škody. „Na tom jarním máku máme zatím škodu 889 000 korun. Za ty máky jsme zaplatili roční pojistné 289 000 korun. Máme pojištěnou hodnotu sklizně na 3,9 milionu korun,“ dodává Otakar Šašek.

Podmínky se ale zásadně mění pro ovocné stromy. Jabloně tu mají pojištěné na hodnotu 4,9 milionu korun.

Dubnové mrazy poškodily i mák. Některá pole museli zemědělci přesívat | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Za tuhle hodnotu sklizně jsme zaplatili zhruba dvoumilionovou pojistku – ta dělá v tomhle případě minimálně 45 procent ceny pojištěného majetku,“ vysvětluje Otakar Šašek s tím, že po splnění několika podmínek dostane až 50 procent pojistného od státu nazpět.

Peckoviny pojišťovna nepojistí

Pojistit peckoviny je ale problém. „Meruňky, švestky, třešně nebo višně nejdou pojistit vůbec, a to u žádné pojišťovny,“ krčí rameny Šašek.

Důvodem jsou podle oslovených pojišťoven příliš vysoká rizika. To potvrzuje i ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Krácení státní podpory má motivovat doteď nepojištěné ovocnáře.

„Tato úroda je nepojistitelná, a to nejen v České republice, ale i jinde v Evropě. Toho se to snížení o 50 procent dotýkat nebude, to je jasné. Bavíme se o tom, kde zemědělec – ovocnář může pojistit a nepojistí,“ shrnul ministr zemědělství.

V následujících dnech chce Marek Výborný jednat se zástupci čtyř největších pojišťoven – o pojistkách, ale i o státní podpoře pojištění.