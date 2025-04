Duchcov zachránil zchátralý Český dům poblíž zámku. Na opravu dalo město přes 70 milionů korun

Jen SPD by nestačila. ANO by potřebovalo dva koaliční partnery, ukazuje dubnový model STEM

Volby by podle modelu STEM vyhrálo ANO s 31,6 procenta hlasů, následuje koalice Spolu s 19,9 procenta a hnutí STAN s 11,9 procenta. Do Sněmovny by prošli také SPD, Piráti, Motoristé sobě a Stačilo!