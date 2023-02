Padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech, třicátníci o dva roky později, vyplývá z dokumentu ministerstva

Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé ve věku 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Nyní je věk pro odchod do penze pro muže a bezdětné ženy 64 let. Praha 20:05 12. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nyní je věk pro odchod do penze 64 let, dnešní padesátníci by měli do důchodu jít v 66 letech (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Očekávaná úspora při zvýšení důchodového věku do roku 2060 o dva roky se podle materiálu ministerstva práce a sociálních věcí a výpočtu České televize pohybuje okolo jednoho procenta HDP, tedy 73 miliard korun, u zvýšení o tři roky je to 1,5 procenta, tedy 109,5 miliardy korun.

V roce 2030 se má věk pro odchod do důchodu zastavit na 65 letech. Změny se nedotknou těch, kterým je nyní 57 a více. „Po roce 2030 začnou do penze chodit ty populačně silné ročníky. Myslím si, že abychom udrželi slušné důchody, tak o tom musíme debatovat,“ řekl České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zatímco opoziční SPD návrh nepodporuje, hnutí ANO je připraveno o něm jednat.

Například muž, kterému je nyní 37 let, by měl jít do důchodu v 66 letech. Ještě později, v 68 letech, půjde do penze muž, kterému je nyní 26 let.

V interním materiálu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje, aby i po roce 2030 rostl důchodový věk postupně. S každým ročníkem o necelé dva měsíce.

Jurečka v současnosti nechtěl dokument navržený koaliční radě minulý týden komentovat. Zároveň dodal, že z náročných profesí by se odcházelo dříve bez sankcí. Takových lidí je asi půl milionu.

Ženy s jedním dítětem nyní odchází do penze v 63 letech a osmi měsících a ženy se dvěma dětmi v 62 letech a osmi měsících.