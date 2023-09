Senioři si připlatí za doručení důchodu poštou, nově stojí 35 korun. Zdražení se dotkne 600 tisíců z nich

Senioři, kterým chodí penze poštou, si za to od září připlatí. Doručení důchodu je nově stojí 35 korun, což je o šest korun víc než dřív. Česká správa sociálního zabezpečení jim doporučuje, aby si peníze nechali bezplatně posílat na bankovní účet. Praha 11:03 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doručení důchodu nově stojí 35 korun - to je o šest korun víc než dřív (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Seniorů, kteří peníze dostávají na účet, je jednoznačně víc. Ze statistik České správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že v červenci pošta doručila důchod zhruba 600 tisícům seniorů. Na účet si nechalo peníze poslat přes 2 miliony důchodců. „Jedná se totiž o bezpečnější a operativnější způsob výplaty, který využívá stále více klientů,“ říká mluvčí správy Jitka Drmolová.

Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že je převod peněz na účet zdarma. Český rozhlas spočítal, kolik peněz se dá za poplatky uspořit. Domácnost dvou seniorů, kteří dostávají penzi na účet, ušetří za rok 840 korun.

Zdražení doručení penzí poštou se týká jen seniorů s důchodem přiznaným od 1. ledna 2010. Ti, kteří ho dostávají déle, žádný poplatek neplatili a dál neplatí.

Změnit způsob vyplácení může senior pomocí formuláře. Najdou ho na internetových stránkách nebo na kterékoliv pobočce České správy sociálního zabezpečení. Nejdřív vyplní příslušný formulář, pak s ním zajdou do banky pro potvrzení. Následně ho donesou na pobočku správy sociálního zabezpečení nebo ho tam pošlou poštou. Správa má pak 90 dní na vyřízení žádosti, podle Drmolové to ale většinou stihne dřív.

Lidi si nemůžou nechat poslat peníze na účet potomků nebo třeba vnoučat, případně přátel. Nejde to ani na účet registrovaného partnera nebo partnerky. Je to možné jen v případě, že je dotyčný opatrovníkem daného seniora.

Jiné je to mezi manželi. V tom případě musí zmíněný formulář podepsat jak manžel, tak manželka a oba s ním pak musí zajít do banky. Předsedkyně Rady Seniorů Lenka Desatová ale upozorňuje na rizika, která jsou s posíláním penzí na účet partnera spojená. Zmiňuje případy, kdy to lidem nakonec spíš zkomplikuje život.

„Ve chvíli, kdy partner zemře, dochází k zablokování účtu, který tak zůstane až do dědického řízení. Do konce řízení se k penězům, které jsou na něm uloženy a stále na něj chodí, vůbec nedostanete,“ popisuje. Zároveň dodává, že jsou lidé, kteří budou chtít penze dostávat poštou dál.

„Někteří lidé mají návštěvu pošty jako rituál, každoměsíčně při něm potkávají své známé, převezmou důchod a rovnou vyřídí i další platby. Ty si tuto možnost jistě vzít nenechají,“ dodává Lenka Desatová z Rady seniorů.