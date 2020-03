Výběr z médií: špatná výživa důchodců, ohrožení bezdomovci nebo žně prodejců přenosných počítačů

V pondělních novinách se dočtete, že seniory ohrožuje podvýživa, píše Mf Dnes. Bezdomovci jsou nyní kvůli koronaviru jednou z nejohroženějších skupin - chybí jim nejen roušky, ale i základní hygiena. Tématu se blíže věnují Lidové noviny. Prodejci přenosných počítačů mají díky rozšíření home office žně, všímá si týdeník Euro. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Podvýživa ohrožuje seniory víc než obezita, upozorňuje v Mf Dnes předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti Božena Jurašková. Senioři mají podle ní zkreslené představy o svých potřebách a špatné stravovací návyky. Význam má rozložení jídla během dne a jeho pestré složení. Poslední jídlo má být nejmenší a zhruba tři hodiny před spaním, shrnuje gerontoložka

E15

Elektrické koloběžky by od léta mohly zmizet z pražských ulic, píše deník E15. Magistrátu došla trpělivost se společnostmi, které koloběžky a další prostředky tzv. individuální dopravy provozují. Deník se odvolává na náměstka primátora Adama Scheinherra z hnutí Praha sobě. Pokud společnosti do léta nesplní kladené požadavky, město jim provoz zakáže.

Podle Scheinherra jde především o bezpečnost. Každý uživatel musí mít pojištění zodpovědnosti. Pokud by způsobil škodu na zdraví či majetku, byla by ihned uhrazena. Zrovna tak by měl každý uživatel dostat pokutu 500 korun v případě, že odloží koloběžku tam, kde nemá.

Lidové noviny

Bezdomovcům chybí roušky, základní hygiena i dezinfekce a hlavně domov, kde by se podle vládního nařízení měli zdržovat, shrnují situaci Lidové noviny. Bezdomovci teď v době šíření koronaviru patří k nejohroženějším, zdůrazňují noviny. Komplikací napříč Českem jsou omezené denní sociální služby a zavřené noclehárny.

Organizace zároveň hlásí nedostatek ochranných prostředků – jak pro své pracovníky, tak pro bezdomovce, upozorňuje deník. Praha, Brno i další města teď začínají hledat možnosti, kde bezdomovce ubytovat a jak v případě nákazy zajistit izolaci.

Hospodářské noviny

Pandemie koronaviru odstartovala přelévání pracovních sil, jaké Česko ještě nezažilo. Personální oddělení jsou přetížená už několik týdnů, téma pro Hospodářské noviny. Popisují, jak se při velké nerovnováze na trhu práce přesouvají celé skupiny lidí. Například pracovníci ze zcela paralyzovaného odvětví gastronomie a turismu přecházejí do skladů e-shopů, do potravinářských řetězců nebo do kurýrních služeb.

Úplně stojí nábor lidí ze zahraničí, pozastavena jsou i rozjednaná výběrová řízení, konstatuje deník. Z hlediska propouštění jsou nejohroženější skupinou externisté, lidé v šedé zóně, zaměstnanci zajišťovaní agenturami a brigádníci.

Euro

Zatímco jiná odvětví tlumí svou činnost, prodejci přenosných počítačů mají žně, všímá si týdeník Euro. Počet lidí, kteří pracují z domova roste a práce v režimu home office se bez potřebného vybavení neobejde. Nakupují jednotlivci i velké firmy, konstatuje týdeník. Nakupují i banky, u nichž v některých pozicích byla donedávna práce z domova tabu. Prodejci přirovnávají objednávky k předvánoční sezoně.

Právo

Ve středočeských městech se dětem znovu otvírají některé mateřské a základní školy. To je téma pondělního Práva. Chodit by do nich měly děti, o které nemůžou jejich rodiče za současných nařízení vlády v boji proti koronaviru pečovat. Děje se tak kvůli nařízení kraje, podle kterého musí každé město zajistit péči u dětí do 10 let, jejichž rodiče vykonávají tzv. nezbytné profese (např.: záchranář, zdravotník, hasič). Aby mohlo dítě do školy nastoupit, musí být vybavené rouškami. Rodiče taky musejí předložit potvrzení z práce.