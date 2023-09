‚Slyšíme kritiku, ale žádné řešení.‘ Jurečka odmítl výhrady ANO k důchodové novele

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nesouhlasí s opozičním hnutí ANO, které se chce kvůli zpřísnění předčasných důchodů obrátit na Ústavní soud. Šéf resortu by místo kritiky uvítal návrhy k posílení udržitelnosti důchodového systému do budoucna. Hnutí ANO se chce obrátit na ústavní soudce kvůli schvalovací proceduře důchodové novely a případnému porušení principu očekávání lidí při rychlém zpřísnění předčasných důchodů. Praha 15:00 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurečka nesouhlasí s argumenty ANO, s nimiž se chce obrátit na Ústavní soud (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S tou argumentací nemohou souhlasit. Poctivě jsme zhruba od začátku dubna představili pravidla změn u předčasných důchodů, řekli jsme čtyři parametry, na kterých jsme se shodli. Tady je opravdu poměrně dlouhá doba, kdy se o tom ve veřejném prostoru ví,“ uvedl Jurečka.

Podle něj se informace objevily pak také v červenci při projednávání normy ve Sněmovně a v srpnu, když o zákonu jednal Senát.

Hnutí ANO napadne důchodovou novelu u Ústavního soudu. Vadí mu procedura schvalování předlohy Číst článek

Vládní důchodová novela má platit od října. Zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů.

Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku.

Výhrady k zavedení změn bez přechodného období měl i prezident Petr Pavel. Vládě v pondělí také vytkl, že nevedla intenzivní informační kampaň o plánovaných úpravách, aby se na ně lidé mohli připravit.

Na rychlé zpřísnění i na schvalovací proceduru se chce zaměřit také ANO. Podle šéfky jeho poslaneckého klubu Aleny Schillerové by podání mohlo být hotové do října.

Opozice dlouhodobě s vládními záměry změn penzí nesouhlasí a kritizuje je. „Měsíce a měsíce slyšíme jenom kritiku a odmítání, ale neslyšíme žádný návrh řešení. Pokud se shodujeme, tak je to v otázce případných dalších výdajů, nikoliv jak systém stabilizovat. Ocenil bych, kdyby obě hnutí (ANO a SPD) přišla s návrhy udržitelné důchodové reformy,“ řekl Jurečka. Dodal, že je připraven s opozičními politiky o úpravách a faktech jednat.