Vláda schválila důchodovou novelu, neobsahuje změnu podpory práce v penzi

Žádost o důchod by mělo být možné podávat už brzy online. Změnit by se mohly také termíny výplaty penzí. Mělo by jich být méně. Důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Počítá s tím návrh důchodové novely, kterou ve středu schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Z připravovaného zákona vláda vypustila změnu podpory práce v penzi. Praha 18:18 19. dubna 2023

Ministerstvo práce navrhovalo místo navyšování důchodu odpustit pracujícím důchodcům a důchodkyním sociální odvody. Podle Jurečky to pak bude obsahovat důchodová reforma.

Podle novely by od července příštího roku mělo být možné podávat žádost o penzi online. Žadatelé, kteří ji budou chtít podat osobně, už nebudou muset na pobočk Správy sociálního zabezpečení podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat.

Změnit by se měly termíny výplaty penzí. Místo 13 jich má být pět. Lidé by důchod na daný měsíc měli dostat v jeho první polovině, přiblížil ministr.

Novela má změnit ale hlavně způsob podpory práce v důchodu. Nyní mohou po odpracování 360 kalendářních dnů starobní důchodci a důchodkyně požádat sociální správu o zvýšení penze. Zásluhový procentní díl důchodu jim vzroste o 0,4 procenta výpočtového základu.

Podle návrhu se mělo navyšování nahradit odpuštěním odvodů na sociální zabezpečení, tedy 6,5 procenta ze základu výdělku. Zaměstnavatelům by se pojistné nezměnilo.

Také živnostníci by si ponechali 6,5 procenta ze zisku, odvodová sazba by jim klesla z 29,2 na 22,7 procenta. Podle návrhu by slevu bylo možné uplatňovat i u paušálu.

Po zrušení odvodů by stát přišel ročně o čtyři až 4,5 miliardy korun. Výdaje na zvyšování důchodů za práci by sice klesly, tento pokles by ale propad příjmů do systému dorovnal až téměř za 30 let, uvedlo ministerstvo financí. Zvyšování deficitu důchodového účtu odmítá. Dodává, že návrh narušuje i nastavení paušálu.