Nemůžeme měnit pravidla hry během rozbouřené doby, kritizuje Juchelka novelu důchodového pojištění

Co vadí hnutí ANO na vládním návrhu změny pravidel pro odchod do předčasného důchodu? Jak dlouho chce opozice zdržovat schvalování této novely ve sněmovně? A jak by opozice konkrétně novelu pozměnila? Tomáš Pancíř se ptal Aleše Juchelky (ANO), místopředsedy poslaneckého klubu a stínového ministra práce a sociálních věcí. Praha 20:27 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: Český rozhlas

Zítra (ve středu) bude Poslanecká sněmovna pokračovat ve třetím čtení vládního návrhu novely zákona o důchodovém pojištění. Novela má mimo jiné ztížit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Má také změnit výpočet valorizací penzí. Opozice proti tomu protestuje. Minulý týden jste o tom ve třetím čtení jednali 10 hodin. Očekáváte, že se zítra nebo případně v pátek dostanete k definitivnímu a konečnému hlasování?

Ano. Domnívám se, že budeme hlasovat už ve středu a že pravděpodobně vládní koalice přijde s nějakým termínem pevného hlasování. To znamená, že si určí nějaký čas a ten si prohlasujeme a budeme hlasovat už během zítřejšího dne. Ale sám nevím. Ta jednání ještě pořád pokračují. Kdyby to tak nebylo, tak budeme pokračovat v pátek třetím čtením, které je opět podle jednacího řádu do 14 hodin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Novela zákona o důchodovém pojištění mění parametry a mění životy i životní strategii současným starobním důchodcům. Takto zásadní věci by se měly měnit v klidných vodách, říká Aleš Juchelka (ANO)

Novela má sedm stránek. Už to první a druhé čtení dohromady zabralo přes 20 hodin. Nepočítám do toho navíc jednání ve sněmovních výborech. Přijde vám to adekvátní? Opravdu je tolik hodin jednání pléna potřeba k tomu, aby zazněly všechny relevantní připomínky a argumenty k sedmistránkové novele?

Rozhodně ano, protože ta sedmistránková novela mění celou řadu věcí, na které jsou současní starobní důchodci nejen zvyklí, ale které také očekávají při své životní strategii, kterou si určí. Poněvadž tato novela zákona o důchodovém pojištění mění parametry a mění de facto i životy a životní strategii současným starobním důchodcům.

To znamená všem těm, kteří se rozhodli například v tuto chvíli jít do předčasného důchodu, tak pracovní rytmus prodlužuje. Všem těm, kteří očekávali nějaké valorizace, například řádné valorizaci, které jsou každý leden, tak mění podmínky. O tom bychom mohli v tuto chvíli samozřejmě dlouze hovořit.

Pojďme teď k vašim připomínkám k návrhu změn předčasných důchodů a valorizace penzí. Vy si myslíte, že současná pravidla pro odchod do předčasného důchodu jsou správně a spravedlivě nastavená? Že je v pořádku to, co jsme viděli vloni, že se lidem vyplatilo jít do předčasného důchodu, protože v takovém případě měli vyšší důchod, než kdyby počkali na ten řádný termín?

Ano. To bylo z toho důvodu, že zákon ohledně mimořádných valorizací, který je starý patnáct let, jsme aktivovali jako pojistku díky tomu, že byla vysoká inflace. To znamená, že tam bylo napsáno, že to je pět po sobě jdoucích měsíců přes pět procent, skutečně se tedy vyplatily dvě mimořádné valorizace a tím pádem, protože to jde taktéž do zásluhové části důchodu, se skutečně finančně vyplatilo jít do předčasného důchodu třeba o pár měsíců těm lidem, kteří ještě nedosáhli řádného věku odchodu do důchodu. To je pravdou.

Sněmovna opět nedospěla k hlasování o změnách v penzích. Kývla na omezení řečnické doby Číst článek

Nicméně my nemůžeme měnit nějaká pravidla hry během rozbouřené doby. A v tuto chvíli tu rozbouřenou dobu díky inflaci, drahotě a díky cenám energií neustále máme. Neustále ji prožíváme. A to, že zafunguje jako pojistka něco, co bylo před 15 lety aktivováno tehdejší Poslaneckou sněmovnou, tehdejšími experty, tehdejším ministrem práce a sociálních věcí, a v tuto chvíli říkat, že to je špatně, to bych spíše čekal do klidných vod, kde by se takto zásadní věci měly skutečně měnit v klidu.

Až nebude rozbouřená doba, tak byste klidně stejnou novelu schválil?

Tak se musíme bavit o celé penzijní reformě. Protože penzijní reforma není jen změna u prvního pilíře, což vláda v tuto chvíli dělá. Ona v tuto chvíli opravdu mění současným starobním důchodcům parametry a slibovala, že to neudělá. Slova Petra Fialy a slova Zbyňka Stanjury tady můžu klidně citovat. Říkali, že se to nedotkne nikoho, kdo má nad 50 let.

A tady toto bylo porušeno de facto už podruhé. Jak říkám, to první je u Ústavního soudu a toto je prostě podruhé porušení slibu. Není to žádná penzijní reforma, je to jen změna parametru pro současné důchodce a pro ty, kterým se blíží důchod třeba za několik měsíců nebo za několik málo let.

Vy kritizujete konkrétně nastavení toho, jak by měli být penalizováni ti, kteří půjdou do předčasného důchodu. Mluvíte o dvojím trestu. Jak byste to chtěl změnit a co by to konkrétně znamenalo pro ty, kdo do předčasného důchodu půjdou?

U těch předčasných důchodů jsou čtyři parametry, které se mění. Je to odchod z pěti let na tři roky. Tam se dokážeme klidně dohodnout. Potom je to právě výše penalizace, kdy v tuto chvíli za první rok odchodu do důchodu je to 0,9 procent, u druhého 1,2 procent a u třetího a dalšího roku 1,5 procenta. V tuto chvíli to chce vláda změnit na 1,5 procenta za každý rok. A potom je tam penalizace dle mého názoru druhá. To se mi nelíbí.

„Současná vláda slibovala, že současným důchodcům nebude měnit parametry důchodů.“

To měníme pozměňovacím návrhem, že by neměla být valorizována zásluhová část, tedy ta vyšší, do doby, než ten člověk dosáhne 65 let. A tady si myslím, že už dochází ke dvojí penalizaci. Rozumím, že vláda to chce lidem ztížit, ale připadá mi to nespravedlivé.

Pokud už jednou zaplatím ta procenta ze svého starobního důchodu, už by na mě mělo být pohlíženo jako na každého jiného starobního důchodce. A čtvrtá podmínka je to důchodové pojištění. To znamená, že tato vláda navrhuje čtyřicetiletou platbu důchodového pojištění z 35 let.

Pokud se hnutí ANO dostane v příštích volbách do vlády, bude chtít určité parametry novely důchodového pojištění vrátit? A má v plánu hnutí ANO podpořit reformu sociálních dávek, kterou připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí? Poslechněte si celý rozhovor.