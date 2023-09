Vláda měla pozdržet důchodovou novelu. Nahrává opozici na ústavní žalobu, míní poradce prezidenta

Prezident Petr Pavel podepsal přes výhrady důchodovou reformu. Učinil tak o den později, než s tím počítala vláda. Platnost se tudíž posouvá o měsíc a vláda varuje před miliardovými ztrátami v rozpočtu. „Cena jednoho měsíce nebude znamenat čtyři miliardy korun. Je to o řád méně. Dopad bude ve stovkách milionů korun,“ oponuje ekonom Vladimír Bezděk, prezidentův poradce a bývalý předseda důchodové komise. Dvacet minut Radiožurnálu praha 18:21 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platnost novely důchodové reformy se posunula o měsíc | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezidentův odklad mohl znamenat ješitné gesto: „předložili jste návrh pozdě a bez konzultací, tak si počkejte!“ Nevypadá to tak navenek?

Těžko říct. Moje činnost v týmu poradců pana prezidenta je jenom v rovině ekonomicko-odborné. Ostatní záležitosti jdou mimo mne, takže na to nemám odpověď.

Ptám se i proto, že se do toho promítá i ekonomika. S premiérem Fialou se nemůžete shodnout, kolik měsíční oddálení platnosti, kvůli odchodu do předčasného důchodu, bude rozpočet stát. Jste si jistý, že to nebudou miliardy, jak odhaduje vláda?

Jsem si naprosto jist. Měsíční cena za pozdější účinnost oproti vládou navrhovanému termínu prvního září, byl jeden z parametrů, který jsme analyzovali.

Musím se ale ohradit proti mediálním výrokům, že cena jednoho měsíce znamená čtyři miliardy korun. Není tomu tak. Je to o řád méně. Dopad jednoměsíčního odkladu na důchodový systém je řádově ve stovkách milionů korun.

Málo se zdůrazňuje, že už ve stávající legislativě jsou v oblasti předčasných důchodů parametry nastaveny tak, že se drtivé většině žadatelů předčasný důchod ekonomicky vzato nevyplatí.

Před rokem byla bohužel jiná situace – vysoká inflace a několik mimořádných valorizací. To co až do počátku letošního roku platilo bylo velmi nešťastné, řekněme až ekonomicky perverzní. Kdo odešel do předčasného důchodu, tak nejenom, že tu penzi pobírá delší dobu, ale ještě ji měl vyšší, než ti, kteří čekali. Dnes už to tak není.

Když se vrátím k ceně, lidé, kteří i přes ten měsíc odchází do předčasného důchodu, šetří v dlouhodobém měřítku důchodovému systému peníze.

Zbytečné riziko

Nevidíte velký problém v tom, že ve změně možnosti odchodu do předčasného důchodu není přechodné období?

Vidím v tom velký problém. Je to právě jedno z rizikových míst novely. Takto parametricky významné změny nejsou bagatelní záležitost.

U podobných operací, které se děly v minulosti, se většinou dávalo přechodné období pro několik ročníků narozených kolem ostré hranice. V této novele takové ustanovení není a podle mě se tím vláda třeba před ústavním soudem zbytečně vystavuje riziku.

Koneckonců tento týden opozice avizovala, že hodlá k ústavnímu soudu novelu podat. Byl bych byl překvapen, kdyby toto nebyl jeden z argumentů, který použijí.

Může to být pro ústavní soud pádný argument?

Ústavní soud to bude posuzovat nejdřív po právní stránce a až po té ekonomické. Je to ale zbytečné riziko.

Co říkáte na argument ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že lidé věděli minimálně půl roku dopředu, co novela přináší, jaké bude mít změny a že se mohli připravit a včas rozhodnout?

Ten argument podle mého názoru platí pouze částečně. Nechci říct, že neplatí vůbec, ale z druhé strany má určitou vadu na kráse: dokud legislativní proces není opravdu dokončen, tak si veřejnost nemůže být definitivně jistá v jakém tvaru se zákon změní nebo nezmění.

Víme velmi dobře, že se může změnit v poslanecké sněmovně nebo dokonce i v senátu. Na konci je ještě prezident, který ho buď schválí, nebo ho pošle do poslanecké sněmovny zpátky.

Ambice nás všech by měla být spíš taková, aby se lidé rozhodovali nikoliv podle domnělého tvaru, který se ještě za měsíc, nebo za dva za tři může v legislativním procesu změnit, ale na základě finálního tvaru.

To znamená, aby mezi termínem platnosti a termínem účinnosti byla alespoň mezera dva tři měsíce.

Jak se budou nyní důchody valorizovat? Proč je důležité udržet schodek státního rozpočtu pod 300 miliardami? A jak ekonom hodnotí nové kompromisy v konsolidačním balíčku? Poslechněte si celý rozhovor výše.