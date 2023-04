Socioložka: Zvýšení důchodového věku se nemusíme bát. Není to změna, na kterou se nedá připravit

Základní body důchodové reformy by měly být známy ještě v průběhu dubna. Variant je více, jednou z možností je zvýšení věku odchodu do důchodu. Dnešní mladí lidé by tak do penze šli zhruba v 68 letech v závislosti na typu práce a její náročnosti, ale i podle počtu dětí. Aby zjistil, jak česká společnost tuto možnost vnímá, zadal Český rozhlas rychlý průzkum agentuře Median. Z výsledků vyplývá, že třem čtvrtinám obyvatel se tato varianta nelíbí. Ranní Plus Praha 20:10 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stáří, senior, důchodce (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle průzkumu agentury Median je proti zvýšení hranice věku odchodu do důchodu 76 procent dotázaných. „Většinou mají tenhle názor ženy a lidé se středoškolským vzděláním bez maturity,“ vysvětluje Anna Horáčková z domácí redakce. „Kdybychom se podívali na způsob, jak si vydělávají, tak jsou to většinou klasičtí zaměstnanci.“

Různorodost postojů ke zvyšování hranice se dá také vypozorovat podle toho, jaká politická uskupení respondenti volí. „Z hlediska politických preferencí se proti vyššímu věku odchodu do důchodu staví voliči Přísahy, hnutí ANO anebo hnutí SPD a taky ti, kdo běžně nechodí volit,“ dodává redaktorka.

„Politické preference jsou poměrně těsně spojené se sociodemografickými údaji. Je to spíše politická preference a kritika úvah o nastavení důchodového systému spojená s jakousi kritikou vlády, a to možná jakékoliv vlády, než motivace o zajištění ve stáří,“ uvažuje socioložka Lucie Vidovićová.

Politická debata

Pro negativní postoj ke zvýšení věku existují podle Vidovićové tři hlavní důvody. „Vnímáme starobní důchod jako zažité právo a nějaké zásahy do systému pro nás nejsou komfortní. Důležitější ale zjevně je, že si nedokážeme představit, jak se bude vyvíjet společnost a máme obavy ze změn,“ dodává. „Musím předeslat, že z mého pohledu nejsou úplně oprávněné.“

„Třetí důvod je, že se velmi málo mluví o tom, že bychom se bát nemuseli a že ta změna nebude tak drastická, jak to z toho dnešního pohledu může vypadat. Je dělaná ve smyslu očekávání zvýšení produktivity práce, změn na trhu práce, podpory pracovní dlouhověkosti,“ pokračuje socioložka. „Není to změna, na kterou se nedá připravit.“

Se zvýšením věku odchodu do penze by paradoxně neměli problém velmi mladí lidé, kterých by se změna osobně dotkla. „Celkově to znamená, že rozhodně pro nebo spíš pro to zvýšení věku pro odchod do penze by byla necelá pětina všech respondentů průzkumu,“ uvádí závěry průzkumu Horáčková.

„Postoje se zdají být mnohem více spojeny se socioekonomickou situací a s výší vzdělání než s věkem a pohlavím. To je důležitý vzkaz, že se nejedná o osobní obavy nebo preference, ale skutečně spíš o politickou debatu,“ navazuje socioložka.

Jak nastavit systém

Variant úpravy systému navíc existuje více. Kromě zvýšení hranice důchodového věku je ve hře také zvyšování daní nebo větší spoléhání na vlastní úspory jednotlivců. Průzkum Medianu zároveň zjišťoval, jaké možnosti by respondentům vyhovovaly nejvíce.

„Je to poměrně různorodé. Zhruba 35 procent respondentů si myslí, že by vláda měla hledat nové zdroje financování, třeba zvyšování daní,“ popisuje Horáčková. „Zhruba 29 procent respondentů pak preferuje, aby se každý sám lépe staral o své úspory a připravoval se během života tak, aby měl ve stáří dost peněz.“

„Je zajímavé se podívat na šíři možností. Mám někdy pocit, že jdeme směrem buď a nebo, ale možností je více,“ říká Vidovićová. „Jedna z těch extrémně důležitých je věkový management, který nás má provázet celým životem. Máme uvažovat o tom, že život je dlouhý a že potřebujeme pečovat o své zdraví a vztahy, což jsou věci, které se skládají z té pracovní dlouhověkosti.“

Podle socioložky tak není řešením aplikování jen jedné uvažované varianty, nezbytné je podle ní možnosti propojit. „Spíš bych viděla různé cesty, jak můžeme k cíli dojít. Není to jenom na straně daní, ale je to i větší péče o soukromé úspory, o zdraví atd. A tyhle drobné střípky se potom spojí do kýženého výsledku,“ uzavírá.

