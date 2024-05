Sněmovna ráno obnovila úvodní debatu o důchodové reformě, přihlásilo se 38 opozičních poslanců

Sněmovna obnovila ve středu ráno po noční přestávce úvodní debatu o sporné vládní reformě penzí. Při zahájení jednacího dne se do ní hlásilo 38 výhradně opozičních poslanců z hnutí ANO a SPD. V úterý zákonodárci věnovali projednávání širších změn v důchodech deset hodin. Zda ve středu první čtení důchodové novely završí, není jasné. Nejpozději má skončit ve čtvrtek večer. Praha 11:09 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna v úterý projednávala reformu penzí deset hodin (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned ráno se opoziční poslanci vrátili v krátkých reakcích ke zpochybňování tvrzení, podle kterého by lidé měli trávit v důchodu v průměru 21,5 roku. S ohledem na předpokládaný věk odchodu do penze a prognózovanou průměrnou délku dožití je tato doba podle nich nereálná.

Sněmovna jednala o důchodech. ‚Okrádání,‘ tvrdí Babiš. ‚Závidí nám odvahu k reformě,‘ reaguje ODS Číst článek

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se vychází z odhadů demografů a z údajů statistiků a vyhodnocuje se prodlužování naděje dožití mezi jednotlivými generacemi, a to vždy ve věku 50 let. „Nemůžeme zaměňovat naději dožití při narození v 50 letech a v 65 letech,“ podotkl.

Opoziční zástupci kritizují z navrhovaných změn v penzích zejména předpokládané zvyšování věku odchodu do starobní penze nad nyní hraničních 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Zástupci hnutí ANO a SPD tvrdí, že pokud se dostanou do vlády, reformu penzí upraví.

Potřebnost a nezbytnost reformy v úterý obhajovali koaliční představitelé v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle něj představuje neudržitelnost současného penzijního systému zásadní zátěž pro Česko a je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo. Řečníci z vládního tábora se střídali s opozičními zákonodárci.

Předseda ANO Andrej Babiš vládní změny v penzích označil za návrh, jak okrást současné i budoucí důchodce. Jde podle něho jen o nespravedlivé snižování valorizace a o zvyšování důchodového věku. Lídr SPD Tomio Okamura a po něm i další vystupující navrhli zamítnutí vládní penzijní novely už v prvním čtení.