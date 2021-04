Sociální bydlení a důchodová reforma. Kabinet do voleb zřejmě nestihne schválit připravované zákony

Lidi, kteří nedosáhnou na nájemní bydlení, končí často na ubytovnách nebo v azylových domech. Napravit to měl zákon o sociálním bydlení. Vláda ANO a ČSSD ho slíbila v programovém prohlášení, stejně jako třeba důchodovou reformu. Tyto i další plány se ale kabinetu zatím nepodařilo splnit. Do říjnových voleb přitom zbývá už jen necelý půlrok. Některé dlouho očekávané změny se tak zřejmě už ani schválit nestihnou. Praha 18:01 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání vlády v červnu 2020 | Zdroj: Úřad vlády ČR

Zatímco před třemi lety vznikala současná menšinová vláda, v Brně už několik měsíců zkoušeli projekt Housing First, díky kterému mohli získat nájemní byt lidé v nouzi. K běžnému bydlení se tak dostala třeba Dana Davidová. Jak tehdy řekla, na ubytovnu už by se nikdy vrátit nechtěla.

„Byli jsme tam všichni úplně poštípaní od ploštic, od brouků, od švábů. Vypínají proud, neteče jim tam voda. Kdybych nedostala byt, odebrali by mi děti,“ popisovala pro Radiožurnál Davidová.

Nová vláda tehdy, stejně jako ta předchozí, slíbila, že připraví zákon o sociálním bydlení. Narazila ale u obcí. Těm se nelíbilo, že by bylo poskytování sociálních bytů povinné. Kabinet se nakonec rozhodl připravit zákon o dostupném bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj ho ale už vládě předkládat nebude, protože by se nestihl do konce volebního období schválit. Místo toho se spoléhá na návrh koaličních poslanců ČSSD o veřejně prospěšných společnostech bytových.

„Cesta, která byla zvolena formou poslanecké iniciativy, by měla zaručit, že návrh zákona o dostupném bydlení by měl být do voleb schválen. Veřejně prospěšné společnosti bytové jako prvek samotného sociálního a dostupného bydlení zůstaly zachovány,“ vysvětluje mluvčí resortu Vilém Frček.

Návrh je teď ve sněmovně a ministerstvo se podílelo na jeho úpravách. Podle ředitele Platformy pro sociální bydlení Víta Lesáka ale takto nastavený zákon situaci lidí v nouzi nezlepší.

„Vlastně jsou tam jenom definice, co je to sociální bydlení a co je to technicky nevyhovující byt. Je fajn mít definice, ale vůbec tam není žádný mechanismus, aby takových bytů bylo víc, nebo aby bylo méně lidí v bytové nouzi. Není žádné financování, žádné napojení na obce, žádný způsob, jak bychom dosáhli toho, aby se ta situace zlepšovala,“ upozorňuje Vít Lesák.

Důchodová reforma

Původně brněnský projekt sociálního bydlení se mezitím rozšířil už do 18 měst v Česku. Zákon, který se této oblasti věnuje, ještě poslanci schválit můžou. Slibovanou důchodovou reformu ale téměř jistě projednat nestihnou. Zatím ji neschválila ani vláda. Návrhy zákonů, které ji tvoří, předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí v prosinci.

„Ke každému z uvedených návrhů uplatnila připomínková místa své připomínky, jejichž vypořádání je časově náročné a dosud nebylo ukončeno. Předpokládáme však, že všechny návrhy budou velmi brzy finalizovány a předloženy vládě,“ říká mluvčí resortu Vladimír Dostálek.

Podle ministerstva financí je ale nepravděpodobné, že by se návrh podařilo do voleb připravit. Mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch doplňuje, že je nutné najít širší politickou shodu.

„Ambicí jakékoliv vážně míněné důchodové reformy musí být především řešení dlouhodobé udržitelnosti a otázka zdrojů financování důchodového systému. Dosavadní návrhy Komise pro spravedlivé důchody podle ministerstva financí neřešily zejména problém udržitelnosti důchodového systému, tedy jeho zdroje,“ uvádí mluvčí ministerstva.

Nejasný je i osud vládou slibovaného celostátního referenda. Poslanecký návrh, který má nejblíž ke schválení, ve sněmovně leží už tři roky. Aktuálně je zařazený na schůzi sněmovny, která začala v úterý.