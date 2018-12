Cenově dostupné bydlení je pro seniory problém. Nájmy rostou rychleji než důchody

Typický případ: senioři žijí několik desítek let nebo celý život v jednom bytě. Pak ale přijde nový majitel a nabídne jim tři možnosti. Byt si odkoupit, platit vyšší nájem nebo se vystěhovat.

Pro seniory to může být neřešitelný problém. Na odkup ani vyšší nájem ze svého důchodu nemají a nové bydlení za cenu, kterou si můžou dovolit, hledají jen těžko. Právě to se stalo i paní Věře z Prahy. Jedna návštěva realitního makléře jí převrátila život naruby.

„V bytě jsem bydlela 36 let, od roku 1982, v nájmu. Když dům v restituci vrátili tomu, kdo ho stavěl, hned ho prodal,“ říká Věra. „Majitelka pak zemřela, dala dům dceři jako dědictví a ta se rozhodla, že ho rozprodá po bytech, protože na tom víc vydělá.“

Realitní makléř sice 74leté důchodkyni nabídl pomoc se stěhováním a také náhradní byty, ta si ale ani jeden z nich nemohla dovolit. „Na byty, které mi nabídli, bych vůbec neměla. Nájem mezi deseti a jedenácti tisíci bez inkasa, nevím, kde bych na to brala,“ popisuje Věra.

Protože nemá děti, nemohla se na ně obrátit s prosbou o pomoc. Nakonec jí pomohla až vzdálená rodina, která se složila na nový byt. Celou situaci bere jako nový začátek a doufá, že v novém bytě už dožije.

Senioři v ohrožení

Příběh paní Věry ale není ojedinělý. Podle Terezie Šmídové, vedoucí poradenského centra Život 90, je bytová situace třetí nejčastější problém, se kterým se na ně obracejí senioři z celé republiky. Dodává, že se to týká hlavně starších lidí, kteří žijí sami.



„Podle výzkumů jsou nejvíce ohroženy ženy nad 65 let, týká se to až jedné třetiny z nich. Setkáváme se s tím, že seniorka vydá největší část svého důchodu na náklady na bydlení, a na léky a na stravu jí zbývá minimum. Šetření v těchto oblastech pak způsobuje psychické problémy, senioři se dostávají do dluhů až do exekucí,“ říká Šmídová.



Manažer jedné z realitních společností Roman Kotek také připomíná, že v posledních letech také nájmy rostou mnohem rychleji než důchody. „V roce 2008 byl průměrný důchod v ČR 8736 korun, v současné době je průměrný důchod 11 740 korun. Za posledních deset let se tak důchody zvýšily asi o čtvrtinu.“

„Nájemní byty oproti tomu v posledním desetiletí zdražily v Praze a v krajských městech o 70 až 100 procent a v menších okresních městech zhruba o polovinu. Důchodci tak mají velký problém sehnat byt, který by zaplatili ze svého důchodu a zároveň si zajistili životní standard, na který jsou zvyklí,“ shrnuje situaci manažer realitní společnosti.

Terezie Šmídová ale dodává, že v případě zvyšování nájmu existují zákonem stanovené mantinely. Pronajímatel může nájem zvýšit jen o 20 procent během tří let. Pokud tedy zvýší nájem v prvním roce, další dva roky bydlení nemůže zdražit. Senioři mají navíc nárok na příspěvky od státu.

Seniorů bude v populaci přibývat. Podle nejnovější prognózy statistického úřadu bude v Česku už za třicet let téměř třicet procent obyvatel v důchodovém věku. A milion z nich bude dokonce starších osmdesáti let.