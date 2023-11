Odbory nesouhlasí s penzijní reformou. Kritizují pozdější odchod i menší důchody

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) nesouhlasí s podobou navrhovaných reformních změn penzí. Kritizuje navyšování penzijního věku, snižování nových důchodů či chybějící dřívější důchod pro náročné profese. Návrh reformy centrála považuje za nepřijatelný. Na tiskové konferenci po odborářském sněmu to v úterý řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Návrh reformy penzí představil minulý týden ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 15:29 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výpočet nových penzí se má do roku 2034 postupně snižovat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Chystanou novelu pak zveřejnila vláda na svém webu ve čtvrtek. Předloha obsahuje další postupné posouvání důchodového věku nad 65 let podle doby dožití, snížení výpočtu nových penzí, minimální důchod ve výši pětiny průměrné mzdy, započítání fiktivního výdělku ve výši průměrné mzdy za dobu péče o děti a blízké či sdílení odvodů pro stanovení penze u manželů.

„Nesouhlasíme s takovou předloženou verzí. Nekonečný věk pro odchod do důchodu je pro nás neakceptovatelný... Nesouhlasíme se snižováním důchodových nároků. Nebyla předložena opět po 32 letech žádná úprava pro ty zaměstnance, kteří pracují v těžkých profesích. Přes sliby, které vlády daly, k tomu opět nedošlo,“ uvedl Středula.

Své připomínky mohou resorty, další instituce, odbory či zaměstnavatelé podávat do poloviny prosince. Jurečka minulý týden řekl, že by vláda mohla dostat novelu na přelomu roku. Podle plánů by se zákon měl ve Sněmovně projednat do konce července. Poté by ho dostal k projednání Senát a k podpisu prezident.

Opoziční ANO a SPD mají k návrhu výhrady, s řadou opatření nesouhlasí. Návrh dřívějších penzí pro náročné profese by podle Jurečky měl být hotov na přelomu roku. Poté by se mohl dodatečně doplnit do projednávané reformní novely, přiblížil minulý týden ministr. O seznamu povolání, u nichž by bylo možné odejít do důchodu dřív bez krácení částky, se zatím stále jedná.

Týkat se to má pracovníků, u nichž není možné zdravotním dopadům zabránit kompenzačními pomůckami, řekl už dřív ministr. Důchodový věk se v Česku zvedá už léta. U mužů se odsouvá každý rok o dva měsíce, u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později.

Každý rok by se měla věková hranice přehodnocovat podle doby dožití lidem, jimž bude zrovna 50 let. Odsouvat se má nejvýš o dva roky ročně. Výpočet nových penzí se má do roku 2034 postupně snižovat, započítávat se má menší část výdělku a odvodů. Minimální penze má odpovídat 20 procentům průměrné mzdy.