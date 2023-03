Na penzijní reformě je nutná domluva, říká Skopeček. ‚Zatím ji pětikoalice tvoří sama,‘ tvrdí Juchelka

Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu, která snižuje červnovou valorizaci důchodů. Zároveň ale řekl, že má pochybnosti ohledně její ústavnosti a pokud se na Ústavní soud neobrátí hnutí ANO, které to avizovalo, učiní tak prý sám. „Hnutí ANO počítá s tím, že podá ústavní stížnost. Jsme nejsilnější politický subjekt v Česku, takže to zvládneme sami bez kohokoliv jiného,“ říká poslanec Aleš Juchelka (ANO). PRO A PROTI Praha 0:10 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Debata je nutná. Když ale vidím jednání Sněmovny, tak mám pochybnosti,“ říká k reformě Skopeček. Podle Juchelky je ochota k domluvě ze strany ANO velká (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle prezidenta by podstatné změny v důchodovém systému teprve měly přijít. Vládu a opozici vyzval, aby se na změnách v důchodovém systému dohodly společně.

„Je nezbytné, abychom se na základních parametrech změn penzijního systému shodli v co nejširším spektru. Protože nikdo nechce zažít to, co jsme zažili s vládou sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců, která zrušila Nečasovu reformu a bohužel nebyla za dalších mnoho let ochotna a schopna připravit jakoukoliv další změnu, která by průběžný penzijní systém alespoň trochu vylepšila,“ připomíná poslanec Jan Skopeček (ODS).

„Proto jsem přesvědčen, že debata je nutná. Nicméně kladu si otazník, když vidím, jakým způsobem od začátku volebního období probíhá jednání Sněmovny. Hnutí ANO a celá opozice neobstruovala jen zákon, o kterém jsme se bavili, ale obstrukce tam máme téměř na denním pořádku,“ dodává místopředseda Sněmovny.

Podle Juchelky je ochota dohodnout se na změnách v důchodovém systému ze strany hnutí ANO velká. Není si prý ale zcela jistý, že je na penzijní reformě mezi sebou domluvena vládní koalice.

„Protože celou dobu slyšíme, že během března bude představená opozici kompletní penzijní reforma, že se o ní bude bavit a půjde se s tím do Sněmovny. Zatím to tak vůbec nevypadá. Myslím si, že některé parametry se v tuto chvíli diskutují i v rámci vládní koalice,“ upozorňuje Juchelka.

„A pokud nejsou domluveni ti, kteří vládnou, tak se po nás nemůže chtít to, že se najednou budeme k něčemu přiklánět – ke komu, k Pirátům, nebo více k ODS, nebo ke KDU-ČSL? Nejdříve bych poprosil pana Skopečka, aby v rámci své vládní koalice apeloval na to, aby penzijní reforma přišla v mašličkách, a potom bychom se mohli bavit o jednotlivých parametrech, jak co vyladit. Oni v rámci pětikoalice nemají ani u těch základních věcí jasno,“ naznačuje.

Začne okamžitě střílet

Podle Skopečka je normální, že při přípravě penzijní reformy, jako jedné z nejdůležitějších norem, přicházejí ze všech pěti stran různé názory. Za rizikové pak považuje, jak uvedl jeho kolega z hnutí ANO, že je potřeba „přijít s něčím v mašličkách“.

„Protože, když přijdeme s kompletní hotovou penzijní reformou, s těmi mašličkami, jak říká kolega, a ukážeme to hnutí ANO, tak začne okamžitě střílet. Jestli to myslí vážně, jsem přesvědčen, že základní dohoda na směrech, jakými penzijní reforma půjde, tam musí být,“ zdůrazňuje.

Podle Juchelky ale opozice k diskusi o podobě důchodové reformy přizvána není.

„Několik měsíců apelujeme na to, abychom byli v přípravném týmu. Aby byly, jako vždy v každé komisi – třeba pro spravedlivé důchody u Maláčové či Potůčkovy komise atd. – přizvány všechny subjekty k přípravě penzijní reformy, které zasedají ve Sněmovně. V tuto chvíli si to vládní pětikoalice dělá sama bez opozice a říká: my přijdeme s návrhem a budeme diskutovat. Ale ten návrh na stole ještě není, natož aby ho měla opozice. Až včera nám bylo přislíbeno, že do budoucna tam bude jedna z našich expertek,“ upozorňuje.

Oba poslanci se shodují, že je potřeba upravit dlouhodobý valorizační mechanismus důchodů.

„Poněvadž pokud, a tato vláda s inflací nic nedělá, budeme mít inflaci dvoucifernou, bude například výhodné pro důchodce jít i letos do předčasného starobního důchodu. Takže určitě si to uvědomujeme. Na naší schůzce s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) padly nějaké návrhy, nicméně musíme se opřít o tvrdá data, která jsme si vyžádali, a budeme o tom dál jednat,“ říká Juchelka.

Podle Skopečka je návrhů, jak by se mohl upravit dlouhodobý valorizační mechanismus, několik.

„Pokud vím a pokud jsem viděl ty materiály, jsou na stole čtyři varianty, které jsou společné v tom, že předpokládají úpravu valorizace ve chvíli, kdy inflace bude nad pěti procenty, což je víc jak dvojnásobek inflačního cíle ČNB v normálních dobách. To si myslím, že je v pořádku. Myslím si, že dojdeme k nějaké shodě nad těmi variantami,“ věří Skopeček.

