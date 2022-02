Jurečka: Důchodci v Česku dostanou přidáno o 8,2 procenta. Starobní penze vzroste o 1017 korun

Na pobyt v domově seniorů bude stát možná připlácet jen někomu. Ve hře je i vyživovací povinnost potomků

Lidé v domovech pro seniory možná budou muset za ubytování a stravu platit v budoucnu plnou cenu. Komu by nestačil důchod, měl by nárok na příspěvek. Musel by ale doložit příjmy i majetek.