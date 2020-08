‚Tendenční a šité na míru.‘ Šéf Dukly kritizuje výběrové řízení ministerstva obrany na jeho nástupce

Končící šéf Dukly Jaroslav Priščák kritizuje výběrové řízení, které vypsalo ministerstvo obrany na post jeho nástupce. Podle něj je tendenční a šité na míru tak, aby se v něm neuspěl nikdo ze stávajících členů armádního sportovního centra. Resort Lubomíra Metnara (za ANO) ale výtky odmítá. Argumentuje tím, že do soutěže se může přihlásit kdokoli. Doporučujeme Praha 6:00 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouholetý ředitel Dukly Jaroslav Priščák | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle vypsaných podmínek nemá nikdo z Dukly ve výběrovém řízení šanci. Může se ale do něj přihlásit kdokoli, takže doufám, že i z armádního sportovního centra přihlášku někdo nakonec podá,“ řekl pro iROZHLAS.cz ředitel Dukly Jaroslav Priščák, který letos v únoru dosáhl důchodového věku a má v čele armádního sportoviště v září po 19 letech skončit.

Dlouholetý šéf armádních sportovců o pochybnostech kolem soutěže na jeho funkci mluvil ve čtvrtek během mediální besedy. Zádrhel vidí hned v první podmínce, podle které se o uvolněnou pozici může ucházet pouze kandidát s hodností plukovníka. V Dukle však podle něj drží – kromě něho – maximálně hodnost majora.

„Výběrové řízení je tak zřejmě tendenční a připravené na míru konkrétní osobě, která podle všeho nemá s prostředím vrcholového sportu nic společného, jak by bylo logické a dalo by se očekávat,“ prohlásil Priščák před novináři.

Ministerstvo si podle něj předem vytipovalo několik kandidátů z armádního prostředí, kteří – jak Priščák tvrdí – nemají ale k resortní organizaci hlubší vztah. „Řízení Dukly není jen o tom být dobrým manažerem, ale i o lidském přístupu ke sportovcům,“ doplnil k tomu. O Priščákových výtkách informoval například také Deník.cz.

Odcházející ředitel Dukly Jaroslav Priščák (uprostřed) se sportovci Jiřím Ježek a Davidem Svobodou během mediální besedy | Foto: Kristýna Guryčová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prestižní pozice

Resort ústy mluvčího Jana Pejška ale Přiščákovu kritiku odmítá. „Podmínky výběrového řízení jsou zcela standardní, odpovídají významu pozice a v žádném případě nejsou nastaveny nikomu na míru. Budeme rádi, pokud zájem o toto prestižní místo projeví co nejvíce kandidátů,“ uvedl.

Dukla Dukla je armádní sportovní centrum, které spadá pod ministerstvo obrany. Za úkol má připravovat sportovce k národní i resortní reprezentaci. Dukla začala fungovat po druhé světové válce. V minulosti za ni běhal třeba Emil Zátopek. Mezi někdejší reprezentanty patří také oštěpař Jan Železný, vícebojař Roman Šebrle nebo běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.

Termín pro podání přihlášek vyprší 23. srpna. Kolik jich resort už nyní eviduje, nechtěl Pejšek říct. Mezi požadavky na nového ředitele Dukly patří vysokoškolské vzdělání, kariérní důstojnický kurz, znalost anglického jazyka, vojenská odbornost se zaměřením sport a tělovýchovu a zmíněná hodnost plukovníka.

Ke stanovení hodnosti Pejšek uvedl, že se jedná o prestižní post, který vyžaduje armádní hodnost „odpovídající jeho významu a důležitosti“. „Jelikož ředitel ASC Dukla je vrcholová manažerská pozice, je pro ni stejně jako pro ředitele a velitele jiných organizačních celků stanovena hodnost plukovníka. Tím byl ostatně dlouhá léta i Jaroslav Priščák,“ pokračoval.

Podle mluvčího to navíc neznamená, že se nemůže přihlásit voják s nižší hodností. „Může se přihlásit podplukovník, protože pokud má v této hodnosti odslouženy minimálně tři roky, splňuje podmínky pro jmenování do hodnosti plukovníka,“ upřesnil.

Metnarův dopis

Priščák měl na postu ředitele Dukly skončit už letos v únoru a odejít do důchodu. Po žádosti sportovců v čele s moderním pětibojařem Davidem Svobodou či cyklistou Jiřím Ježkem mu Metnar mandát prodloužil až do letní olympiády v Tokiu. Ta však byla nakonec kvůli koronavirové krizi o rok odložena.

Ministr ovšem v červnu oznámil, že Priščák skončí v září a na uvolněnou pozici vypíše výběrové řízení. Nezviklal ho ani opětovný apel Svobody s Ježkem, podle nichž Priščák představuje před olympiádou „důležitou jistotu“. Metnar ale sportovcům o měsíc později odepsal, že si za svým rozhodnutím stojí.

Ministr to zdůvodnil tím, že by v čele Dukly měl stát voják z povolání. Aby mohl Priščák zůstal ve funkci déle, nechal tabulku na jeho post zcivilnět.

Dopis ministra Lubomíra Metnara (za ANO) adresovaný sportovcům Dukly | Zdroj: ASC Dukla

Apel sportovců

Sportovci se podle Svobody pro setrvání Priščáka v čele Dukly do olympiády snažili udělat maximum, stejně tak dát najevo, koho by si typově místo něj představovali. „Naše možnosti jsou omezené, panu řediteli jsem ale vždy rád vyjádřil úctu a podporu,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Podobně mluví i Ježek. Podle něho nebylo ambicí ministerstvu diktovat, koho má do funkce ředitele vybrat. „Snažili jsme se jen vysvětlil, jak důležitá pozice to je,“ uvedl s tím, že by politické rozhodnutí nemělo převážit nad „kvalitami manažerskými a lidskými“.

Oba sportovci se ale shodují, že ať už vzejde z výběrového řízení kdokoli, budou to respektovat. „Jde mi hlavně o to, aby Dukla fungovala,“ doplnil Ježek.

Priščák má ale za to, že ještě není vše ztraceno. Chystá se s žádostí o schůzku obrátit na premiéra Andreje Babiše. „Doufám, že armádní sport má co říct na příští olympiádě, takže bych byl rád, aby byly sportovcům vytvořeny co nejlepší podmínky, a já bych k nim chtěl ještě přispět svou účastí, takže požádám pana premiéra, jestli by zvážil požadavek sportovců mé působení v čele Dukly prodloužit skutečně až do začátku olympiády,“ zdůvodnil redakci.

Priščák napsal také dopis prezidentu Miloši Zemanovi coby nejvyššímu veliteli ozbrojených sil. Dokument byl podle odcházejícího funkcionáře pouze informativního charakteru.

Odložení termínu jeho odchodu má ale ještě další rozměr. Priščák argumentuje tím, že po olympiádě v Tokiu mají v plánu ukončit sportovní kariéru lidé jako Barbora Špotáková, Jaroslav Kulhavý, David Kostelecký či Ondřej Synek. A někteří z nich by se poté mohli ucházet právě o funkci nového ředitele Dukly.

Priščák měl v minulosti neshody s náměstkyní ministra obrany Kateřinou Blažkovou, která má na starost resortní organizace – tedy i Armádní sportovní centrum Dukla. Priščák v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal, že náměstkyně šikanuje své podřízené a nezvládá s nimi komunikovat. Blažková tehdy jakékoli pochybení odmítla.