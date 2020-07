Sportovci nesouhlasí s výměnou ředitele Dukly před olympiádou. ‚Jistota je důležitá,‘ píší Metnarovi

Přední sportovci v čele s moderním pětibojařem Davidem Svobodou či cyklistou Jaroslavem Kulhavým apelují na ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) kvůli výměně šéfa Dukly. Na postu ředitele armádního sportovního centra by měl v září po 19 letech skončit Jaroslav Přiščák. Sportovci Metnara žádají, aby ho ve funkci ponechal do letních olympijských her, jak původně slíbil. Adresovali mu kvůli tomu dopis, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Dokument Praha 6:31 3. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pod dopisem pro ministra Lubomíra Metnara (za ANO) je podepsán například moderní pětibojař David Svoboda | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Profimedia

„V předchozí komunikaci s vámi i s paní náměstkyní jsme se snažili vysvětlit náš apel na požadavek, aby současný pan ředitel mohl dovést svoji ‚misi‘ do úspěšného konce, tedy dovést v čele resortního centra ‚své‘ sportovce až do olympijských her v Tokiu. Stejně tak sportovci Dukly, kteří patří k oporám sportovní reprezentace pro hry v Tokiu, si přejí, aby současný ředitel s nimi dokončil olympijský cyklus,“ píše se v dopise datovaném 12. června.

Šéf Dukly skončí v září, oznámil Metnar. ‚Škoda, že jsem se to dozvěděl z médií,‘ říká Priščák Číst článek

Pod dokumentem, který má redakce k dispozici, je podepsán moderní pětibojař David Svoboda, cyklisté Jiří Ježek a Jaroslav Kulhavý, veslař Ondřej Synek a sportovní střelec David Kostelecký.

Není to přitom první psaní, které sportovci Dukly do Metnarových rukou zaslali. Podobný apel mu adresovali letos v únoru, kdy dosavadnímu řediteli armádního sportoviště Jaroslavu Priščákovi vypršel služební poměr a měl jít do důchodu. Například oštěpařka Barbora Špotáková napsala, že by kvůli výměně vedení ztratila pár měsíců před olympiádou pocit stability.

Metnar – i přes námitku, že by v čele armádního centra měl být ze zákona voják z povolání – sportovcům původně vyhověl a Priščáka ve funkci ponechal.

„Protože ale chci, aby sportovci v klidu dokončili přípravu na olympijské hry a tam podali co nejlepší výkony, rozhodl jsem se tabulku ředitele Dukly zcivilnit a až do olympiády v Tokiu pověřit řízením nadále pana Priščáka,“ uvedl v únoru.

Olympijská nejistota

Jenže v červnu přišla změna. Ačkoli byla letní olympiáda v Tokiu kvůli koronaviru odložena o rok, resort oznámil, že na nového ředitele Dukly vypíše v září výběrové řízení. S podobnými argumenty jako v únoru se tak sportovci obrátili na Metnara znovu.

Ocenili jeho předchozí vstřícní krok a požádali ho o informaci, jestli mohou počítat tedy s tím, že Priščák zůstane v čele Dukly skutečně až do chystaných olympijských her. „V současné situaci a v panující nejistotě ohledně možností sportovní přípravy, termínů soutěží a nominací na olympijské hry je pro sportovce Dukly každá sebemenší jistota důležitá,“ uvedli.

Ministra zároveň upozornili, že kdyby se konkurz na šéfa Dukly konal už nyní, nemohl by se ho zúčastnit armádní sportovci a trenéři, kteří chtějí na letních hrách zakončit sportovní kariéru. „V ideálním případě bychom si přáli, aby v čele Dukly stál voják s významnou sportovní minulostí, uznávaná osobnost s respektem, která by navázala na působení současného ředitele,“ stojí dále v dopise.

Čekání na odpověď

Metnar na dopis sportovců zatím neodpověděl. Podle mluvčího resortu Jana Pejška se s ním však seznámil a aktuálně připravuje odpověď. Že by ale sportovcům vyhověl i tentokrát, to – alespoň podle reakce Pejška – příliš nevypadá.

„Ministr obrany svým únorovým rozhodnutím vyšel vstříc žádosti některých sportovců, aby k výměně na postu ředitele ASC Dukla nedocházelo ve finišující přípravě na olympiádu. Proto pověřil Jaroslava Priščáka řízením do konce září,“ uvedl.

Dukla Dukla je armádní sportovní centrum, které spadá pod ministerstvo obrany. Za úkol má připravovat sportovce k národní i resortní reprezentaci. Dukla začala fungovat po druhé světové válce. V minulosti za ni běhal třeba Emil Zátopek. Mezi někdejší reprezentanty patří také oštěpař Jan Železný, vícebojař Roman Šebrle nebo běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.

Do září byl Priščákův post také podle Pejška zcivilněn. „Přičemž nebylo řečeno, že to tak zůstane trvale. Nikdo nemohl předpokládat, co způsobí koronavirus. A nikdo nyní s jistotou nedokáže říct, co bude za rok,“ pokračoval mluvčí s tím, že v čele armádního centra by měl být voják z povolání.

„Stejný názor v minulosti opakovaně prezentoval i pan Priščák. Ten však po 19 letech v čele Dukly dosáhl důchodového věku a jako voják z povolání nemůže dále pokračovat. V létě proto bude vyhlášené výběrové řízení na nového ředitele-vojáka,“ doplnil Pejšek.

O tom, že by měl v září v čele Dukly skončit, se Priščák podle svých slov dozvěděl až z médií. „Jsem trošku zklamaný, protože si myslím, že bych ještě našim sportovcům, ke kterým mám vztah velmi silný a oni ke mně mají obrovskou důvěru, mohl ještě v závěrečné přípravě pomoct,“ řekl už dříve pro iROZHLAS.cz.

Priščák měl v minulosti neshody s náměstkyní ministra obrany Kateřinou Blažkovou, která má na starost resortní organizace – tedy i Armádní sportovní centrum Dukla. Priščák v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal, že náměstkyně šikanuje své podřízené a nezvládá s nimi komunikovat. Blažková tehdy jakékoli pochybení odmítla.