Být závislý na jedné rouře z Ruska je riskantní, říká vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Stát a energetická společnost ČEZ podepsaly dvě smlouvy o zajištění stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Ten byl měl být uveden do zkušebního provozu v roce 2036. Jak je pravděpodobné, že bude za 16 let nový blok opravdu ve zkušebním provozu? „Čeká nás hodně let před námi, řekl bych, že příštích deset let bude hodně o papírování,“ odhaduje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

