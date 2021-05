Na dostavbu Dukovan bude potřeba přepravit obří kusy materiálu, silnice a mosty se musí upravit

Ze Severního moře po Labi až do středočeského Týnce nad Labem, a dál pak po silnicích až na Třebíčsko - tudy by se měly na konci desetiletí do Dukovan dostávat komponenty plánovaného nového bloku jaderné elektrárny. Tendr na výstavbu ještě ani nezačal, ministerstvo dopravy už ale pracuje na úpravě silnic a mostů. A to tak, aby se na ně obrovské a těžké součásti elektrárny vůbec vešly. V plánu je na pět desítek takových změn.

