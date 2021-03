Petříček: Vyhodnocovat dotazníky k Dukovanům se bude až po volbách. Na dostavbě by měla být shoda

Bezpečnostní rada státu korigovala plány ministra průmyslu a obchodu poslat dokumenty k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany všem potenciálním uchazečům, včetně ruského Rosatomu. Nově se mají na vytváření bezpečnostního dotazníku pro dotčené firmy podílet i české tajné služby. „Tady se nebavíme o technických parametrech projektu, ale jaké to má dopady na bezpečnost naší země,“ uvádí ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Praha 19:21 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Odeslání právně nezávazného dotazníku sloužícího k vyhodnocení bezpečnostních rizik Petříček označuje za mezikrok před zahájením tendru. Na dostavbě jaderné elektrárny by se prý také měla shodnout politická scéna, protože jde o projekt na několik vládních období.

„Vyhodnocení odpovědí možných dodavatelů bude činit nejen ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i bezpečnostní skupiny. A dojde k tomu určitě až po podzimních volbách, takže je nutné, aby ten proces měl podporu napříč politickým spektrem, protože o dalších krocích bude rozhodovat až následující vláda,“ podotýká ministr.

Odeslání dotazníku by se podle něj nemělo odkládat, aby se celý proces nezasekl a nezkomplikoval natolik, že by to mohlo ohrozit budoucnost jaderné energetiky v Česku.

Petříček zároveň předpokládá, že v parlamentu budou po volbách ty samé strany jako dnes. „Tudíž by měly být schopné vést dialog, abychom dostavěli jadernou elektrárnu a zajistili českým domácnostem bezpečnou, cenově dostupnou elektřinu a neohrozili průmysl a ekonomiku tím, že zde nebude dostatek elektřiny,“ zdůrazňuje.

(Bez)důvodné odvolání?

Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva průmyslu a obchodu nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje.

V pondělí vláda odvolala zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, který v poslední době kritizoval kroky ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě tendru a záměr poslat dokumentaci i ruskému Rosatomu. Vicepremiér a šéf resortu Karel Havlíček (ANO) zdůvodnil ukončení spolupráce chybějící bezpečnostní prověrkou.

Petříček upozorňuje na to, že vláda o odvolání nerozhodla jednomyslně a Havlíček by měl vše podrobněji vysvětlit. Klíčové prý také je, aby bylo jasné, jak bude vypadat proces notifikace, tedy zda Evropská komise posvětí způsob financování projektu.

„V tuto chvíli nevím, jak bude probíhat organizace tohoto procesu a kdo bude odpovědný na straně ministerstva průmyslu a obchodu, jak bude zapojeno Stálé zastoupení v Bruselu nebo jak mohou pomoci naše ambasády, protože bude třeba komunikovat s našimi partnery v Unii,“ upozorňuje ministr zahraničí.