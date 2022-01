Technik souzený kvůli kontrole svárů v Dukovanech se dohodl na uznání viny a trestu. Dostal podmínku

Technik Luboš Věžník souzený kvůli kontrole svarů v jaderné elektrárně v Dukovanech v roce 2012 se v úterý u Okresního soudu v Třebíči dohodl na uznání viny a trestu. Za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení mu hrozilo až osmileté vězení. Vinu uznal a dohodou dostal trest 18 měsíců vězení s tříletou podmínkou a zároveň tříletý zákaz činnosti provádění kontrol v jaderných elektrárnách. Třebíč 12:53 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Luboš Věžník se na místě vzdal možnosti odvolání, státní zástupce Tomáš Černý si ponechal lhůtu na vyjádření.

„S výsledkem jsem spokojený, uložený trest je pod sazbou stanovenou zákonem, v tomto směru obhajoba spokojena je,“ řekl Věžníkův obhájce Rostislav Kovář.

Věžník pracoval jako kontrolor spojů rentgenovým prozářením s patřičným oprávněním pro společnost Tediko. V březnu 2012 vystavil protokoly o kontrole čtyř spojů v zařízení druhého výrobního bloku elektrárny na základě jediného snímku, přičemž každý spoj je nutné zkontrolovat alespoň třemi snímky z různých úhlů, které zachytí celý spoj potrubí, aby bylo možné bezpečnost doložit.

„Muselo mu být zřejmé, že takto jím vystavené protokoly o zkoušce prozářením jsou naprosto nepřezkoumatelné. A že takové jednání z hlediska jaderné bezpečnosti ohrožuje chod jaderné elektrárny Dukovany,“ řekl soudce Jaromír Heralecký. Společnost ČEZ, a. s., tím podle něho neměla pod kontrolou bezpečnost elektrárny, což mimo jiné zapříčilo delší odstávku. Společnosti to způsobilo škodu, kterou vyčíslila na více než 15 milionů korun.

Soud v úterý nepřipustil, aby se společnost k trestnímu řízení připojila kvůli náhradě škody, odkázal ji na jiné řízení. Uplatnění škody by podle soudu mělo směřovat na společnost, pro kterou technik pracoval. Technik podle soudu nebyl placený od počtu provedených kontrol svarů, takže ze svého postupu v rozporu ze zákonem neměl žádný osobní prospěch. „Za škodu odpovídá zaměstnavatel. Spor by se týkal společnosti ČEZ versus Tediko. Mého klienta by se to týkalo nepřímo,“ řekl Kovář. Čtyřiašedesátiletý Věžník je v důchodu.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího dukovanské elektrárny Jiřího Bezděka už elektrárna se společností Tediko nespolupracuje a změnila systém kontrol. „Společnost ČEZ přijala rozsáhlá organizační opatření, částečně provázaná i se vznikem divize jaderná energetika, klíčové výkony kontrol byly insourcovány do skupiny ČEZ. Do jaderných elektráren přišla přibližně stovka nových zaměstnanců a značnou část testů zajišťujeme nyní vlastními silami či silami svých dceřiných společností,“ uvedl Bezděk.