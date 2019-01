OKD vyplácí odškodné pozůstalým po hornících. Manželky a děti dostanou 240 tisíc korun

Společnost OKD zahájila vyplácení odškodného pozůstalým po hornících, kteří před Vánocemi zahynuli při výbuchu metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku. Manželky a nezaopatřené děti havířů dostanou jednorázové odškodnění ve výši 240 tisíc korun na osobu. Budou dostávat také renty. Informoval o tom ve středu mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Karviná 14:19 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horníci (ilustrační foto) | Foto: flickr.com, CC BY-ND 2.0, Solidarity Center

Odškodnění dostanou také rodiče zemřelých horníků, pokud s nimi žili ve společné domácnosti. Dostanou dohromady maximálně 240 tisíc korun. Pokud žil s horníkem jen jeden z rodičů, dostane jednorázově celých 240 tisíc.

Pozůstalí mají nárok také na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem.

„Jedná se například o náhradu za realizaci pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20 000 korun, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Nárok na okamžitou sociální výpomoc ve výši 30 tisíc korun mají družky horníků, které s nimi v době jejích smrti žily ve společné domácnosti. Po 20 tisíc korunách dostanou v případě, že nemají nárok na odškodnění 240 tisíc korun, také děti, které s horníky žily. Za nezaopatřené děti se považují i ty, které ještě nemají 26 let a řádně studují.

Pozůstalí mají také nárok na náhradu nákladů na výživu, tedy takzvanou rentu. „Bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,“ upřesnil Čelechovský.

Pozůstalí budou rentu dostávat tak dlouho, jak dlouho by jim byl povinen platit výživu horník, nejdéle však do měsíce, kdy by horník dosáhl 65 let. Renta se bude pohybovat v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance, podle toho, kolik lidí živil.

Sbírka zřízená Nadací OKD společně s těžařskou společností stále běží. Peníze na pomoc pozůstalým mohou lidé posílat na účet: 342342342/0800.

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte vdovský nebo sirotčí důchod. „Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, například rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech spolupracujících firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa,“ uvedl místopředseda představenstva a ředitel právní služby OKD Jan Solich.

Pozůstalí po hornících dostanou také výtěžky ze sbírek, které pořádaly Nadace OKD a Spolek svatá Barbora. Ve sbírce Spolku svatá Barbora se vybralo 4 051 361 korun. Sbírka Nadace OKD trvá do konce ledna, minulý týden v ní bylo zhruba 1,9 milionu korun.

Výbuch v Dolu ČSM

Při neštěstí, které se stalo loni 20. prosince, přišlo o život 13 horníků. Bylo mezi nimi 12 Poláků a jeden Čech. Vynést z dolu se zatím podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí, protože zasažené místo je uzavřené a zatím se tam stále nelze dostat.

Deset havířů bylo při výbuchu zraněno, v nemocnici zůstává jeden horník, který byl při výbuchu těžce popálen. V dolech na Karvinsku pracuje přes 9000 lidí. Z nich je zhruba 6800 kmenových zaměstnanců OKD a téměř 2500 pracovníků dodavatelských firem.

Mezi kmenovými zaměstnanci OKD je několik stovek Poláků, Slováků a některých dalších národností. Naprostá většina zahraničních zaměstnanců spolupracuje s dodavatelskými agenturami, jde hlavně o Poláky, kteří pracují v těžkých hornických provozech.

OKD je jediným producentem uhlí v Česku. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím společnosti Prisko znovu stát.