V Dole Darkov se pracovalo, kadeřnictví musela zavřít. Restrikce nejsou racionální, myslí si právník Dostál

„Ve druhé vlně možná vzniknou nějaká rizika, ale to, jak se budeme omezovat, je (věc) diskuse nejen medicínské, ale i společenské. Jestli kvůli 1–3% riziku úmrtí ztratíme 10–20 % hospodářského výkonu, znemožníme dětem vzdělání, přijdeme o základní práva a svobody nebo o způsob, jakým žijeme. Takové těžké rozhodnutí je nutně politické a patří Parlamentu. Ne do rukou jednoho ministra, a to i kdyby byl sebegeniálnější,“ říká advokát Ondřej Dostál v Interview Plus.

Reaguje tak i na nedávné snahy ministra zdravotnictví, který by si rád nechal Parlamentem odhlasovat nové pravomoci.

„Nový zákon nepotřebujeme, vytvářel by jen chaos v legislativě… Navíc ve chvíli, kdy by měl důležitá opatření a velké zásahy do našich práv vykonávat jeden ministr. A to i tehdy, kdy by byla vládě vyslovena nedůvěra nebo i ministr v demisi. Takto (by tady) naprosto zanikla parlamentní demokracie.“

Ministerstvo to zásadně přehnalo

Dostál upozorňuje i na další problém, a to je přiměřenost opatření.

„Existující rizika musí být větší než dopad zásahů. To, myslím, ministerstvo výrazně nezvládlo a přehnalo. (To je právní problém), ale s tím se pak pojí i záležitost věcná, protože nevíme z objektivních dat, co se u nás vlastně děje. To je obrovské selhání jak zdravotnických, tak i statistických úřadů… Naše nejnovější čísla o celkové úmrtnosti (na covid-19) jsou z přelomu března a dubna. Jiné evropské země to v podstatě zveřejňují v reálném čase. Ale (data) jsou jedna z mála spolehlivých věcí, která nám mohou říct, jak je epidemie vážná.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Burdy

Právník Dostál jde ve své kritice ještě dál, a to směrem k tvářím koronakrize v Česku. Protože pokud to jsou soukromé osoby a nejsou to úředníci hygienických stanic, „tak nemají právo zasahovat do toho, co máme, nebo nemáme dělat“.

„To je obrovské dlouhodobé selhání ministerstva zdravotnictví. Nejen teď s covidem, ale i věci s úhradami péče tam řeší nejrůznější komise, poradci a lidé, o kterých nevíme, kde se vzali. Nikdo je nezvolil, nejsou to úředníci podle zákona o státní službě… To je má obrovská výhrada vůči všem těm tzv. vládním epidemiologům, kteří do toho mluví,“ shrnuje.

Opravdu nestranní epidemiologové?

Nejmenší výhrady pak má k náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi, který úředníkem je, ale je náměstkem pro zdravotní péči a ne hlavním hygienikem. „Hlavní hygieničku vyhodili hned zkraje epidemie a pořádně neřekli proč. Ti ostatní jsou soukromé osoby. Epidemiologové z povahy věci často pracují pro distributory vakcín a jeden neví, jestli ta jejich doporučení jsou skutečně medicínská, nebo spíš obchodní,“ říká.

Je tak teoreticky možné, že by byla ministerstvy či vládou vydávaná opatření, která by je mohla záměrně poškozovat?

„Úmysl nejde prokázat, já to nevím. Co mohu říct spolehlivě, tak do formulací opatření mluví spousta lidí navázaných na byznys. A pokud porovnáme Důl Darkov, který zavřený není (rozhodnutí hygienici vydali až po odvysílání Interview Plus - pozn. red.), a naopak byla zavřena pracoviště kadeřnic, kde to riziko, dle mého, bylo výrazně menší než v Dole Darkov, tak to vypovídá o tom, že ta opatření nejsou činěna racionálně. Pokud jsou tam nějaké ekonomické motivy, to bohužel nezjistíme. Protože se nedodržuje služební zákon a mluví do toho každý, kdo šel kolem.“

Hejtman Vondrák odmítl vyhlásit stav nebezpečí na Ostravsku. Důl Darkov byl odstaven z těžby Číst článek

Darkov vs. divadla

Důl Darkov pak právník zmiňuje ještě jednou, a to v odpovědi na otázku, zda jsou opatření pro divadla a kina přiměřená. Snížené počty diváků v sálech nebo třeba povinnost testů pro vystupující herce totiž mnohým provozovatelům nedovolují kvůli nákladům znovu otevřít. „Tato opatření jsou nepřiměřená,“ odpovídá.

„Nemohu to vztáhnout k datům, které naše ministerstvo neposkytuje, ale můžu říct, že pokud je povoleno pracovat na Dole Darkov, kde se stovky horníků sprchují po šichtě a nejspíš nebudou mít roušky, tak v takovém případě není důvod omezovat návštěvy divadel, kde přece jen tak blízký kontakt není,“ dodává Ondřej Dostál.

Dostálův názor zazněl i v případě dalších omezení, jako třeba při cestování apod. Celé Interview Plus Jana Burdy si poslechněte v audiu.