Začala likvidace dolu Frenštát. Uhlí se v něm nikdy netěžilo, na povrchu má vzniknout bydlení i pivovar

Z podzemí vyjíždí symbolický poslední okov, velká převozní nádoba. Není to obvyklý vozík, protože odtud se žádné uhlí nikdy nedostalo.

Samotný zásyp 200 tisíci tunami hlušiny začne za necelý měsíc. „Jedenáctého září odzkoušíme a dvanáctého naplno sypeme. To vlastní sypání je proces velmi krátký – nějaké tři neděle a máme zasypáno,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek.

Potom přijde na řadu silná betonová vrstva. „A na závěr dekl, který by měl zůstat uvnitř toho prostoru těžních věží,“ dodal Lazárek. Likvidace bude stát odhadem přes 150 milionů korun.

Rozsáhlý důlní areál na povrchu využije obec Trojanovice. Budou na tom spolupracovat Ostravská univerzita i místní školy, vznikne zázemí pro rozvoj i pro bydlení. A najde se místo i pro těžní věže.

„Budeme projektovat veřejné prostranství, rekonstrukci těžních věží – z jedné chceme mít řemeslný pivovar a druhá bude jako vyhlídka,“ nastiňuje plány trojanovický starosta Jiří Novotný (SNK).

S podnikem Diamo už má obec uzavřené dohody a řeší se, jak budou vypadat demolice na povrchu a co s konkrétními pozemky. To souvisí hlavně s dotacemi.

Likvidace dolu Frenštát potrvá do roku 2027. To bude téměř 50 let od začátku jeho výstavby.