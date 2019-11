Z Dolu Lazy vyvezli horníci poslední vozík s uhlím. Symbolická akce ukončila těžbu

Po 127 letech ve čtvrtek skončila těžba na Dole Lazy v Orlové na Karvinsku. Horníci po deváté hodině ráno vyvezli na povrch poslední vozík s uhlím. Symbolickou akci, kterou velmi prožívali nejen havíři, ale i celý karvinský region. Orlová (Karvinsko) 10:36 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po 127 letech ve čtvrtek skončila těžba na Dole Lazy v Orlové na Karvinsku. | Zdroj: Profimedia

„Sedmadvacet let jsem byl tady na šachtě. Na konci února už půjdu do důchodu, tak to stejně končí,“ řekl pro Český rozhlas Ostrava Jan Hrubý a v pozadí pokřikují další horníci. „Skončí se, až to tady zasypeme,“ je slyšet před tím, než těžba na Dole Lazy symbolickým posledním vozíkem skončila.

Hrubý a další horníci byli s koncem dolu smíření. Čekali to už dlouho. V nedaleké Ostravě poslední vozík vyjel z dolu před 23 lety. „Bylo to dobré, ale poslední dobou je to horší. Doly se zavírají,“ komentuje jeden z horníků.

Kdo z horníků chtěl, přechází na jiné šachty nebo v dolech dobrovolně končí. I když uhlí pod zemí pořád je, přímo tady v Orlové, dostat se k němu nelze. „Ekonomicky vytěžitelné zásoby černého uhlí jsme už vytěžili. Představenstvo společnosti proto na konci minulého roku rozhodlo, že nemáme prostředky na další investice do nových těžeb. Vytěžili jsme, co jsme vytěžit měli,“ řekl už dříve mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Na Dole Lazy po čtvrtku zůstane už jen asi stovka horníků, kteří budou chystat útlum a likvidaci zařízení. „Od prvopočátku jsme deklarovali, že propouštět nebudeme. Právě naopak, specializovaných hornických profesí máme nedostatek, proto děláme náborové kampaně a hledáme nové lidi,“ dodal Čelechovský. Společnost OKD podle něj odhaduje, že důl zcela skončí v roce 2023.

Vyvezení posledního vozíkem se všemi poctami je odvěkým havířským rituálem. Je to také jedna z mála chvil, kdy se horníci, i přes nejrůznější vtipkování, nestydí za slzy v očích.