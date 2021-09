Česko a Polsko jednají o Turówu. ‚Nechceme zabránit těžbě, ale ani si ničit životní prostředí,‘ řekl Brabec

Zástupci Česka a Polska v pátek jednají o situaci kolem hnědouhelného dolu Turów. Sdělil to mluvčí polského ministerstva klimatu a životního prostředí Aleksander Brzózka. Polští vyjednávači podle polského tisku zvažovali zrušení dnešní cesty do Prahy. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek zopakoval, že jde o odbornou, nikoli politickou záležitost. Polská strana měla podle něj dostatek času na to, aby problém sama řešila.

