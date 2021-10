Česko a Polsko se nedohodly na smlouvě o dole Turów. Sporným bodem je délka trvání smlouvy

Série česko-polských jednání o dole Turów se v noci na pátek zastavila na posledním sporném bodu. Tím je podle zástupců obou zemí to, jak dlouho by připravovaná smlouva o fungování dolu a jeho dopadech na české obce měla platit. Jinak je dokument podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) hotov. Důl Turów podle české vlády krom jiného ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Praha 8:21 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Turow | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bohužel v posledních hodinách se česká strana začala chovat zcela iracionálně, jakoby cílem bylo přerušení rozhovorů. Týkalo se to očekávání zcela odtrženého od mezinárodní praxe, aby v dohodě byla klauzule, která by znemožňovala její vypovězení po mnoho let. To je naprosto neslýchané v mezinárodní praxi,“ řekl náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński.

Polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka jednání komentoval slovy, že nároky Čechů byly přehnané. Obě strany ale uvedly, že jsou připraveny se vrátit k jednacímu stolu.

Podle Brabce ale není jasné, kdy to bude. „Já to neberu jako krach jednání, ale jako něco, co si potřebují obě strany ještě promyslet. Bavíme se opravdu o rozdílu několik let a nejsou to úplně jako jednotky let,“ popsal Radiožurnálu.

Ve smlouvě by se proto Polsko mělo zavázat třeba k tomu, že se bude podílet na budování například těsnící stěny, která by zabránila poklesu podzemních vod, nebo na opatřeních proti hluku a prašnosti.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP minulý týden ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou přes jednu miliardu korun.

Expertní týmy Česka a Polska řešily i podrobnosti ohledně mechanismů a sankcí v případě, že by polská strana podmínky dohody neplnila. „Dohoda by měla řešit dlouhodobě všechny otázky, které nás mohou v dalších letech potkat,“ řekl liberecký hejtman za hnutí STAN Martin Půta.

Polsko navzdory předběžnému rozhodnutí Evropského soudního dvora z letošního května těžbu v dole Turów nepřerušilo.

Podle polského prezidenta Andrzeje Dudy to není možné: „My ten důl uzavřít nemůžeme. Když to uděláme, přijdeme o sedm procent našeho energetického trhu a budeme muset nakupovat energii z Německa. Možná právě o to jde.“

Od 20. září dostává Polsko za každý den pokračující těžby pokutu téměř 13 milionů korun.