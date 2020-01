Poláci povolili rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Liberecký kraj se chce bránit všemi možnostmi

Poláci otevřeli cestu k plánovanému rozšíření hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Před týdnem vydalo regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi rozhodnutí v procesu EIA, kterým se záměrem souhlasilo, a to navzdory námitkám z české strany. Na úterním jednání o tom Zastupitelstvo Libereckého kraje informoval radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (SLK). Liberecký kraj se podle něj bude bránit všemi možnostmi. Liberec 20:21 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnědouhelný důl Turów | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 3.0

„Vydali dvě stanoviska, tím druhým řekli, že to stanovisko je okamžitě vykonatelné. To znamená, že my se sice můžeme odvolat, ale předpokládám, že okamžitá vykonatelnost znamená, že pokračují přípravy k zahájení těžby a k získání potřebné těžební licence,“ doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Česko vydalo nesouhlasné stanovisko k dolu Turów. Pokud ho Poláci rozšíří, bude chtít finanční náhradu Číst článek

Povolení k těžbě vydané v roce 1994 vyprší v dubnu příštího roku. „My teď máme dva týdny od zveřejnění na úřední desce, abychom se proti tomu odvolali,“ dodal Půta.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044.

Rozšířit ho plánuje až na 30 kilometrů čtverečních a těžit se Poláci chystají do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně

V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obce i Liberecký kraj se proti záměru brání, obávají se hlavně ztráty vody, ale i hluku a prachu.

Důl Turów v pozadí s elektrárnou Turów | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 3.0

Internetová petice

Liberecký kraj už podal stížnost k Evropské komisi, postup Polska považuje za nezákonný. Poláci s českou stranou nespolupracují a nesouhlas České republiky i veřejnosti s rozšířením těžby se snaží obejít.

Češi, Němci i Poláci protestovali proti rozšíření příhraničního dolu Turów v Polsku. Bojí se ztráty vody Číst článek

Kraj doufá, že Evropská komise podpoří snahy Česka ochránit zdroje pitné vody na české straně hranice. Liberecký kraj se přihlásil jako účastník povolovacích procesů v Polsku a zároveň podal žalobu proti změně územního plánu, kterou polská Bogatyně loni v květnu umožnila další rozšíření dolu.

Liberecký kraj a obce a města v pohraničí zároveň sbírají podpisy pod petici za záchranu pitné vody určenou Evropskému parlamentu. Podepsat ji lze i na stránkách www.stopturow.cz.

„Věřím, že se nám do konce ledna podaří sesbírat minimálně 5000 podpisů. Potřebujeme přesvědčit Petiční výbor Evropského parlamentu, aby se naším podáním zabýval,“ dodal liberecký hejtman. Postup koordinuje kraj s Ministerstvem životního prostředí ČR, které na středu svolalo tiskovou konferenci.