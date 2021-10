Spor o Turów: Česko chce, aby smlouva s Polskem platila pět let po konci provozu dolu

Ve sporu mezi Českem a Polskem ohledně těžby v dole Turów česká strana chce, aby smlouva platila ještě pět let po ukončení provozu dolu. Píšou to úterní Hospodářské noviny, které mají český návrh smlouvy k dispozici. Smlouva zajišťuje například dohled nad tím, jak těžba dopadá na zásoby pitné vody na českém území. Jednání o smlouvě skončila bez dohody minulý týden ve čtvrtek v noci. Praha/Varšava 9:41 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnědouhelný důl Turów | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důl Turów se nachází v těsném sousedství Polska s Českem a Německem. Podle nyní platného povolení se v něm může těžit až do roku 2044, píšou Hospodářské noviny. Těžba ale podle Česka ohrožuje zásoby pitné vody na české straně hranice.

Předmětem česko-polské smlouvy má být zmírnění negativních dopadů, včetně kompenzací. V návrhu dohody Česko požaduje, aby se k tomu Polsko zavázalo nejméně do roku 2049, pokud těžbu v dole neprodlouží. Polsko se však snaží dosáhnout toho, aby smlouva mohla de facto platit jen dva roky.

Česko navíc podle Hospodářských novin požaduje, aby Polsko muselo několik ustanovení smlouvy dodržovat i v případě, že by se ji rozhodlo vypovědět. Jde o dohled na to, jaké má těžba dopady na kvalitu ovzduší či zda neporušuje hlukové limity.

Polsko by zároveň podle Hospodářských novin i v případě vypovězení smlouvy muselo nadále respektovat ustanovení, která dávají Česku právo ho kvůli dopadům těžby zažalovat u Soudního dvora EU. Ten by podle českého návrhu měl mít pravomoc uvalit na Varšavu pokutu, která by byla příjmem pro český státní rozpočet. Tato ustanovení dohody by platila „10 let po ukončení platnosti smlouvy“, citují Hospodářské noviny z českého návrhu.

Výkonná elektrárna

Polsku na těžbě v dole Turów záleží proto, že elektrárna vedle něj vyrábí čtyři procenta polské spotřeby elektřiny, ve špičce až sedm procent. Česko už roky tvrdí, že Polsko není ochotné negativní dopady těžby na životní prostředí v Česku řešit. Proto jej zažalovalo u nejvyššího soudu v unii. Ten v květnu nařídil těžbu okamžitě zastavit až do doby, než ve sporu definitivně rozhodne.

Varšava se tím odmítla řídit. Soud jí proto vymezil pokutu půl milionu eur denně až do doby, než jeho verdikt splní. I to ale Polsko odmítlo a pokutu odmítá platit. Pokud postoj nezmění, Evropská komise mu peníze strhne z plateb, které Polsko dostává ze společného evropského rozpočtu.

Polské úřady nyní nevidí smysl pokračovat v jednáních s českou stranou, řekl v pondělí náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz. Obvinil českou stranu, že z vnitropolitických důvodů nemá zájem dohodu dotáhnout do konce, přičemž pohrozil negativním dopadem na dvoustranné vztahy.

Mluvčí polského ministerstva životního prostředí pak prohlásil, že bude těžké se vrátit k jednacímu stolu.

Česká strana naopak mediální reakce v Polsku vnímá jako vzkazy tamní veřejnosti a součást vnitropolitického soupeření, uvedlo v pondělí ministerstvo zahraničí. Také podle ministra Brabce jsou vyjádření polských představitelů spíše vzkazem určeným pro jejich politickou scénu.