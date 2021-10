Ministr Brabec k jednání o dolu Turów: Věříme v dohodu. Jedná se v podstatě o jednom čísle

Jednání o dolu Turów mezi Čechy a Poláky se zaseklo. Obě strany se nakonec rozešly bez dohody a polská delegace odjela. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) se vyjednávání zasekla na době výpovědní lhůty. Pro Českou republiku je nepřijatelné, aby Polsko mohlo smlouvu po dvou letech vypovědět, když se má těžit ještě 22 let. Rozhovor Praha 22:03 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Brabec při jednání v Poslanecké sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důl v Česku ohrožuje zásoby pitné vody? Jakými mechanismy by se měla pitná voda pro Česko zachovat? Co smlouva říká?

Ona má několik částí. První část hovoří o finančních kompenzacích. Tam, kde už té vody je málo z minulé činnosti dolu Turów, protože důl funguje už několik desítek let a voda ubývá už dlouho, budou vybudovány nové zdroje pitné vody pro obce a města v okolí. Celkem jsou to desítky tisíc obyvatel. Bude tam tedy náhradní vedení vody. Tam jsme už polské straně dali jasný seznam projektů, které chceme vybudovat za peníze, které bychom měli z Polska dostat.

Potom jsou tam technická opatření, především takzvaná filtrační nebo protifiltrační stěna, která by měla být vybudována v dole. Ta by měla bránit tomu, aby další voda odtékala z českého území do dolu. Měla by to být taková bariéra, která by měla zabránit tomu, aby dál ubývala voda ve studnách, především v těch hlubších, které jsou v desítkách metrů hloubky, a kde to ubývání vody vůbec nesouvisí s klimatickou změnou, tedy se suchem.

Podle expertů je ta podzemní bariéra opravdu důležitá. Ta stávající, která se buduje, ale podle nich není schopná české území ochránit a je nezbytné, aby se významně rozšířila a zahloubila. Mluví ta smlouva i o tomhle? Jak se bude problém řešit? Bude to v režii Polska, nebo Česka?

Ano, hovoří o tom. V té smlouvě jsou dány jasné parametry, jak technické, tak ty konkrétní z hlediska poklesu vody v určitých vrtech, což právě vytipovávali naši geologové, kteří se tím zabývají opravdu dlouho. Dnes mají funkční síť vrtů, ve kterých se měří dlouhodobě hladina podzemní vody a monitoring byl rozšířen o další vrty. To znamená, že my budeme sledovat, jak z technického pohledu, tak samozřejmě i reálného úbytku, zda je zeď funkční. Pokud by funkční nebyla, tak je tam samozřejmě jasně domluveno, že budou muset následovat nějaká další opatření.

Dalšími opatřeními myslíte rozšíření bariéry?

Ano, třeba. Jsou tam ale i další možnosti, které jsou technické a které samozřejmě nejsou v té smlouvě úplně detailně popsány, ani nemohou být. Jsou tam ale řekněme jasné postupy, které musí následovat.

Požadujete tam také, aby polský majitel nevedl těžbu až k českým hranicím, ale nasměroval jí jinam?

Požadujeme tam jasně hlavně to, aby pokud Poláci budou chtít dál postupovat směrem k českým hranicím, tak předtím, než by se začali přibližovat, musí být splněny určité jasné podmínky. Ty právě souvisí s vybudováním stěny a nadzemního valu, který by měl bránit prašnosti, hluku a tak dále.

Z polské strany je samozřejmě požadavek takový, že se budou muset přiblížit právě až na několik set metrů k české hranici, kde je uhlí, ke kterému se chtějí dostat.

Takže to je to, v čem se neshodnete?

Podívejte, my jsme nikdy neřekli a ani bychom nemohli říct Polsku, aby na svém území netěžilo uhlí.

Tomu rozumím, ale dá se na tom s nimi dohodnout. Rozhodně jim to nelze diktovat.

Zaprvé jim to nelze diktovat a za druhé nikdo, ani Evropská komise ani nikdo jiný, by jim to nemohl nařídit. My jsme jim ale jasně řekli, představte si, že by to bylo obráceně. My hájíme zájmy českých občanů na české straně. To znamená, pokud budete těžit uhlí na svém území, na což máte právo, ale nebudete negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí a kvalitu života na české straně, tak je to vaše svaté právo a nikdo vám do toho mluvit nebude. Protože se to ale děje, tak logicky hájíme zájmy českých lidí.

Polsko teď ovšem ignoruje rozhodnutí Evropského soudu a odmítá platit sankce za pokračující ilegální těžbu. Kde je záruka, že se bude řídit tou uzavřenou smlouvou, když právě Evropský soud má to dodržování smlouvy případně vymáhat?

Taková záruka právně neexistuje nikdy. Zdůrazňuji, že my jsme nikdy nechtěli skončit u Evropského soudu. Mnohokrát jsme se pokoušeli domluvit, protože mezi dobrými sousedy by měla být domluva. Ta se ale bohužel nezdařila.

Já jsem pořád přesvědčen, že Polsko bude chtít toto dodržovat na smluvním vztahu. Ta smlouva je opravdu výjimečná i mezi sousedy, bude mít výjimečné parametry. Ale samozřejmě pokud někdo smluvně nedodržuje dokonce ani něco, co mu přikáže soud, tak těžko můžete říct, co by se dělo dál.

Pevně věřím, že dva sousedi, kteří jinak mají dobré vztahy, toto budou brát jako určitý přelom v jednáních. Proto jsme tam taky dávali velmi konkrétní požadavky a můžeme se potom k Evropskému soudnímu dvoru kdykoliv vrátit, pokud by se ukázalo, že nejsou dodržovány.

Myslím, že pro polskou stranu je to, jak dopadl evropský rozsudek, velký šok. My jsme jim opakovaně řekli, i polským novinářům, že nám nikdy nešlo o to, abychom zakázali těžit a že nechceme jejich horníky připravit o práci, ale že jen tvrdě hájíme naše zájmy.

Česko a Polsko nyní jednají o pokračování těžby za určitých podmínek. Znamená to, že rozhodnutí Evropského soudu o zastavení těžby uzavřenou smlouvou v podstatě přestane platit?

Ne, tam jsou další podmínky, které musí být splněny pro to, aby Česká republika vzala tu žalobu zpět.

Jaké další podmínky?

Jsou to prostě věci, které skutečně jsou ve smlouvě a já je teď nechci úplně prozrazovat. Jsou to záležitosti, které určitě včas zveřejníme, až ta smlouva bude domluvená a bude mezi oběma vládami. Je to prostě tak, že musí být splněny určité podmínky, které skutečně před vzetím zpět žaloby budou jasně naplněny. Potom jsme připraveni tu žalobu stáhnout. Znovu ale říkám, že smlouva dává možnost, abychom se případně k tomu Evropskému soudnímu dvoru znovu vrátili, pokud by se ukázalo, že ustanovení nejsou naplňována.

Kdy očekáváte, že by smlouva mohla být uzavřena? Polská delegace odjela a zdá se, že jednání jsou na mrtvém bodě.

My jsme tu smlouvu dokončili z 99 procent. Skutečně všechny technické záležitosti jsou vlastně vyřešené. Zasekli jsme se na té době výpovědní lhůty, protože ta smlouva by opravdu měla pokrývat dlouhé období. Dva roky výpovědní lhůta je pro nás naprosto nepřijatelná.

Vy navrhujete jak dlouhou?

Podstatně delší. Je to ale věc, kterou si nechceme vzkazovat. Poláci naši nabídku mají.

Řekněme, že jsme v těch jednáních začínali na tom, že jsme chtěli, aby to bylo pokryté až do konce. Mezi těma dvěma a 22 lety jsou nějaké možnosti, i právně, jak ty věci vyřešit tak, aby zájmy Česka byly zajištěny i smluvně.

Dnes se jedná v podstatě o jednom čísle, které by tam mohlo být doplněno. V tu chvíli se už týmy nemusí scházet, protože expertní týmy svou práci odvedly. My teď uvidíme, jaká bude reakce polské strany na nabídku, kterou jsme dali. Věříme v dohodu. Je určitě lepší než soud, o tom jsme přesvědčeni my i Liberecký kraj.

Takže doufáte, že Polsko na vaši nabídku kývne?

Já věřím, že ano.