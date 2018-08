Důležitý karlovarský most půjde místo rekonstrukce k zemi, oznámil Ťok. Opravuje se od dubna

Doubský most v Karlových Varech bude místo oprav stržen a nahrazen novým. Most postavený v 60. letech je v horším stavu, než se čekalo. Na twitteru to uvedl mluvčí ministra dopravy Jakub Stadler. Podle primátora Karlových Varů Petra Kulhánka (kandidujícího v komunálních volbách za hnutí KOA) jde o nepochopitelný krok a někdo zásadně pochybil.

Karlovy Vary 10:02 30. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít