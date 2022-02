Báňští záchranáři společnosti Severní energetická už nemohou provádět svou činnost v hlubinných šachtách, protože na Mostecku už takové nejsou. Soustředí se proto na zajišťování a také částečnou renovaci historických důlních děl v Krušnohoří na Mostecku, Chomutovsku a Teplicku. Kromě toho, že případné propady půdy a staré jámy zabezpečí, snaží se o to, aby se o nich návštěvníci Krušných hor také něco dozvěděli. Most 15:00 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hančlova štola před zabezpečením | Zdroj: Hlavní báňská záchranná stanice Most

„Hlavní důvod je zabezpečit to důlní dílo proti vstupu nepovolaných osob,“ popisuje ředitel báňské záchranné služby v Mostě Radim Slabák, proč se báňští záchranáři starají o historická důlní díla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stovky historických důlních děl v Krušných horách zajišťují kvůli bezpečnosti báňští záchranáři

Nebezpečné jsou hlavně staré jámy a štoly, u kterých hrozí propad. „Nejsou vidět, protože jsou pod nějakou vrstvou zeminy. Může dojít k propadu, když je to hodně tence pod povrchem, a když člověk půjde, může tam spadnout taky,“ vysvětluje Slabák.

Historické štoly lákají ke vstupu například malé děti. Podle Slabáka je ale takový vstup do neznámé šachty hazardem se životem.

„Když je někde otevřená štola v lese, tak ty nepovolané osoby, které tam vstoupí, tak neví, jaké nebezpečí jim hrozí. Může tam být třeba nedýchatelné ovzduší – s tím jsme se zrovna nedávno setkali,“ doplňuje Radim Slabák.

Příběhy od díle

Proto záchranáři štoly a jámy znepřístupní. Navíc i osadí místo plotem, který do přírody zapadne lépe než obyčejná drátěnka. Navíc také o historickém důlním díle napíší i příběh, který si pak okolo jdoucí mohou přečíst.

Poklad ukrytý v Krušných horách. Cínový důl Mauritius vás zavede 40 metrů pod zem a 400 let do minulosti Číst článek

„My tady na báňské záchrance jsme téměř všichni z toho hlubinného dobývání. Jsou tady většinou kluci, co mají už něco za sebou a jsou to srdcaři. Snažíme se, když už to důlní dílo likvidujeme, aby to opravdu dobře vypadalo – aby, když tam přijde nějaký neznalý člověk, tak aby se mu to líbilo,“ shrnuje ředitel báňské záchranné služby v Mostě Radim Slabák.

Společnost Severní energetická chce letos společně s Destinační agenturou Krušné hory zmapovat historická důlní díla, která už prošla rukama záchranářů. Nejvíc jich je zatím na Teplicku.

„V závěru loňského roku dokončili naši báňští záchranáři renovaci a uzavření starých důlních děl Mikulášova štola, Hančlova štola a jáma Gebutchisty. Všechna tato místa jsou na Cínovci,“ říká mluvčí společnosti Eva Maříková.

Historických důlních děl jsou v Krušnohoří stovky, možná tisíce. Zanedlouho se báňští záchranáři pustí do šachet nedaleko Horního Jiřetína na Mostecku nebo u Bžan na Teplicku.