Primátorka Děčína chce řešit 'domy hrůzy‘. Jeden takový sníží ceny nájmů v ulici o desítky procent

Takzvané „domy hrůzy" v Děčíně snižují hodnoty okolních nemovitostí, město s tím však bojuje marně. Situace došla v jedné lokalitě tak daleko, že ruinu raději sousedé sami odkoupili. Báli se, že když ne oni, zaplatí za nemovitost spekulanti. „‚Domy hrůzy' se nám nedaří řešit," přiznává primátorka Děčína. Jeden takový sníží ceny nájmů v ulici o desítky procent. Děčín 22:32 4. listopadu 2018

„Stalo se nám, že nájemníci řekli, že se sem bojí. Že se sem nenastěhují. Takže nám šly investice o třetinu dolů. A jedinou možnost, kterou máte, je tu svou investici pod cenou prodat a ustoupit. Nebo zatnout zuby a začít něco dělat,“ vysvětluje Jarmila Parohová Českému rozhlasu Sever důvod, proč ‚dům hrůzy‘, stojící naproti jejich domu, společně s manželem koupili, i když o něj neměli zájem.

„Peníze od státu dnes tečou pod tlakem do takových domů, aniž by kohokoli zajímalo, že ti lidé žijí v nevyhovujících, nebezpečných bytech, a že ohrožují své okolí, že se jich okolí bojí. Peníze státu jdou do něčeho, co se ani bydlením nazvat nedá – to je špatně,“ shrnuje situaci kolem státních dotací na bydlení.

Bezbranné město

„Zmapovali jsme problémové domy, které v místě jsou. Vyzvali jsme ke spolupráci státní instituce, které mohou mít nějaký podíl na tom, jak v tom domě něco změnit. Především nám šlo o to, aby někdo zkontroloval toto bydlení a řekl, že sem žádná dávka na bydlení nepůjde. Úkoly rozdala minulá vláda, a teď, když je nová vláda, to všechno někam spadlo a začíná se zase od začátku,“ popisuje snahy města o řešení situace odstupující děčínská primátorka Marie Blažková z hnutí ANO.

„Budeme vyvíjet větší tlak na Poslaneckou sněmovnu, potažmo na vládu, protože valná většina těch kroků se opravdu odvíjí shora a město je bezbranné,“ plánuje brzy jmenovaný primátor Děčína Jaroslav Hrouda z hnutí ANO.

Budoucí šéf magistrátu ale připouští i to, že město začne tam, kde to bude alespoň trochu smysluplné, některé problémové domy samo vykupovat.

Situací se zabývá i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Do této chvíle se podařilo upravit k lepšímu situaci na ubytovnách, které už kontrolám podléhají. V současné době se pracovní skupina v návaznosti na schválených 15 opatření pro boj s chudobou zabývá možnými postupy tak, aby dávky na bydlení nebyly zneužívány,“ řekla mluvčí resortu Barbara Hanousek Eckhardová.