Dům s číslem jedna na strakonickém náměstí zůstane v majetku města. ZUŠ v něm kvůli tomu nebude
Základní umělecká škola (ZUŠ) v domě číslo popisné jedna na strakonickém náměstí nebude. O přesunu a rekonstrukci uvažoval Jihočeský kraj, na středečním zasedání strakoničtí zastupitelé potvrdili rozhodnutí rady města a jednání s Jihočeským krajem ukončili. „Naše představa byla, že by se zabydlela ZUŠ v číslo popisné jedna a bylo by to formou nájmu. Kraj na to ale měl jiný názor,“ uvedl místostarosta města Jaroslav Horejš (Otevřené Strakonice).
Město se nakonec s Jihočeským krajem nedohodlo, vysvětlil pro Český rozhlas České Budějovice místostarosta Jaroslav Horejš z hnutí Otevřené Strakonice.
„Po vzájemné dohodě s Jihočeským krajem jsme se rozhodli, že už v tomto jednání nebudeme pokračovat, protože naše představa byla, že by se zabydlela ZUŠ v číslo popisné jedna a bylo by to formou nájmu, majetkově by budova zůstala pořád ve Strakonicích, v rukou Strakoňáků. Kraj na to ale měl jiný názor, chtěl budovu darovat, nebo odprodat za jednu korunu a to pro nás nebylo akceptovatelné,“ řekl Horejš.
S výsledkem jednání byl spokojený například opoziční zastupitel Pavel Vondrys z hnutí Jihočeši 2012. „Číslo popisné jedna vždycky bývá, nebo ve většině měst, radnice. Je to krásný barák, kde historicky radnice byla, tak si myslím, že by se tam měla vrátit bez ohledu na to, kdo dnes v čele města stojí, stál, anebo v budoucnu bude stát,“ uvedl Vondrys.
Jaký účel bude dům mít, bude předmětem dalších jednání. Možností je například knihovna nebo právě rozšíření radnice. V současné chvíli je objekt prázdný.
Dotace a senior expres
Zastupitelé také rozhodovali o dotacích na vrcholový sport. Dotace je úplně nová, celkem město v podpoře kolektivního vrcholového a výkonnostního sportu dospělých rozdělilo tři miliony korun.
Finance poputují například do tenis klubu Strakonice, oddílu házené nebo hokejového klubu, popsal místostarosta Rudolf Oberfalcer z hnutí Otevřené Strakonice.
„Nepokrývá se tím celý výkonnostní sport, protože je to určeno jen pro vrcholový sport tady ve Strakovicích, to znamená oddíly, které hrají nejvyšší soutěže, mají zároveň základnu v mládežnických kolektivech a jsou tam nějaké bonusy za výsledky. Pravidla byla nastavena a dosáhlo na to zatím šest oddílů v kolektivních sportech,“ řekl Oberfalcer.
Kromě toho Strakonice zavádí také novou službu pro seniory. Od začátku příštího roku začne fungovat senior expres, který obyvatelům s tělesným postižením nebo seniorům pomůže s pohybem po městě. Odveze je například k doktorovi, do lékárny nebo na návštěvu za rodinou.
Zastupitelé na středečním zasedání vyčlenili půl milionu korun na nákup vhodného auta. Službu pak bude provozovat městský ústav sociálních služeb.