Místo kanálu domy a rekreace. Obce mohou konečně stavět na pozemcích, které blokoval Dunaj-Odra-Labe

Nové mosty, domy nebo místa k rekreaci, to teď plánují některá města vystavět na pozemcích, které byly dříve blokované pro kanál Dunaj-Odra-Labe. Od března 2024 už se totiž na toto území nevztahuje žádná ochrana. Vláda projekt zrušila kvůli vysokým finančním nákladům a také ekologickým rizikům. Morava 20:22 28. dubna 2024

Města a obce podél řeky Moravy už mohou využívat pozemky, které byly dlouhé roky blokované pro stavbu průplavu Dunaj-Odra-Labe | Zdroj: Profimedia

Města a obce podél řeky Moravy už mohou využívat pozemky, které byly dlouhé roky blokované pro stavbu průplavu Dunaj-Odra-Labe. Ochrana trasy kanálu totiž od března 2024 zmizela z celostátních plánů upravujících využití pozemků, tedy aktualizované politiky územního rozvoje České republiky.

Pozemky pro průplav, který měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe, byly blokované od roku 2010. O konci projektu rozhodla vláda na začátku roku 2023.

Změnu vítají starostové, soukromí majitele pozemků i zástupci krajů.

Bez přístavu

Podle náměstka zlínského hejtmana Radka Doležala (ANO) to výrazně usnadní například výstavbu silnic a mostů. Kdyby se totiž stavěly přes území rezervované pro průplav, musely by se například stavět vyšší. A to by bylo mnohem nákladnější.

Například v Otrokovicích jsou rádi, že se tam nebude stavět velký přístav pro nákladní lodě, se kterým by se v případě vybudování propojení mezi Dunajem a Odrou počítalo.

Zrušení výstavby víta i Staré Město u Uherského-Hradiště. Tam totiž kvůli přetížené dopravě plánují stavbu nového mostu mezi Starým Městem a Uherským Hradištem. A pokud by se stavělo přes blokované území, podle starosty Martina Zábranského (STAN) by most prodražil.

Od léta by tak měl ve Starém Městě měl platit nový územní plán a původně blokované pozemky by mohlo město využít kromě mostu také k rekreáci.

Domy a parkoviště

Volné ruce mají i obce a města v povodí Odry v Moravskosleském kraji. Velkou radost mají hlavně v Bohumíně. Tam už mohou lidé s architekty kreslit a vymýšlet své vysněné domy. Uvolnily se totiž pozemky v městské části Šunychl, které byly dlouhé roky právě kvůli stavbě kanálu zablokované.

Podle starosty Petra Víchy (ČSSD) se to týká zhruba desítky parcel. Uvolnění se týká i veřejných investic. Město chce co nejdříve postavit parkoviště u Kališova jezera, vodní nádrže s čistou vodou, která vznikla po těžbě písku. Jezero je velmi oblíbenou lokalitou, které láká k odpočinku lidi i z Ostravy a Polska.