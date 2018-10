Boj o Senát na Praze 8 : Dungl v duelu s Wagenknechtem

Své politické názory přišli do Českého rozhlasu Plus představit dva kandidáti do Senátu pro volební obvod číslo 23 - uznávaný lékař a ortoped Pavel Dungl (nestraník za STAN a TOP 09) a bývalý náměstek ministra financí, ekonom a auditor Lukáš Wagenknecht (nestraník za Piráty). Praha 21:29 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Celý život pracuji na Praze 8. Cítím se fyzicky méně dobře, ale chtěl bych být dále užitečný svým spoluobčanům a rád bych tak učinil prací v Senátu České republiky,“ uvedl Dungl.

Hosty Veroniky Sedláčkové byli kandidáti na Praze 8

Ujistil přitom, že nejde o hledání jiné kariérní příležitosti. „Mám spoustu věcí, které bych rád ovlivnil, ale ze své pozice nemohu. Bude potřeba vyšší patro,“ řekl.

Ke své případné práci v horní komoře zmínil, že předem žádnou spolupráci nezavrhuje.

„V Senátu bych se spojil s každým, kdo bude stát o spolupráci. Nikoho nelze vyloučit, všichni jsou to řádné zvolení senátoři z vůle českého voličstva,“ vyjádřil se Dungl.

Svou lékařskou praxi by tento ortoped dále provozoval, kolize se prý nebojí. „Politika je práce na plný úvazek, ale jsem zvyklý pracovat 12 hodin denně, takže bych to musel rozdělit,“ sdělil.

Dungl věří, že Senát by měl mít větší kompetence, například v regionech. „Ale to je otázka na další diskuzi. Tento problém se bude muset řešit, má-li být Senát smysluplnou parlamentní komorou,“ vysvětlil.

„Pracovitý senátor může udělat mnohé... Nedá se všechno ovlivnit, ale dá se soustředit na jednu věc, kde můžete zjednat změnu stavu, který vás neuspokojuje,“ shrnul Dungl.

Pravidla dobrého vládnutí

To druhý host duelu, bývalý náměstek ministra financí, ekonom a auditor Lukáš Wagenknecht, vysvětlil svůj postoj k horní komoře parlamentu následovně. Sám prý již několik let řeší pravidla tzv. dobrého vládnutí. „A pochopil jsem, že Senát má velkou roli v tom, aby se zastavovaly legislativně špatné věci,“ řekl.

„Věřím, že pokud je nějaký legislativní návrh věcně logický a má nějaký smysl, pak můžete komunikovat napříč všemi politickými stranami,“ myslí si Wagenknecht. Podle ekonoma je lépe myšlenky prosazovat dohromady.

„A v nějakém propojení, než to jen vychytávat v Senátu, takže je to spíš o procesu samotné komunikace,“ tvrdí Wagenknecht.

Wagenknecht by své podnikání omezil. „Pokud by to dobře dopadlo, na 100 % bych se věnoval Senátu. Své ostatní aktivity bych minimalizoval, nechal bych si jen přednášení na jedné vysoké škole,“ oznámil.

Ekonom dlouhodobě kritizuje fungování dvou minulých vlád a jejich výstupy. „Je větší byrokracie, platíme miliardy velkým korporacím a máme tady nové návrhy, které jsou nekvalitní,“ uvedl Wagenknecht.

Senát chápe jako určitou pojistku proti závažným legislativním změnám. „Při aktuálním složení Poslanecké sněmovny je výborné, že tady Senát máme, aby se neměnily věci na úrovni Ústavy, jako se stalo v Maďarsku,“ upozornil na současnou situaci v jedné ze zemí V4.

